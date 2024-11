'El gran chef famosos: súper revancha' trae de regreso a Lita Pezo, Luigui Carbajal y más competidores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gran chef famosos traerá de vuelta a exparticipantes que estuvieron en las temporadas pasadas y que no pudieron consagrarse con la ansiada olla dorada. Por medio de sus redes sociales, el programa de cocina dio a conocer en los últimos días a aquellos artistas —y personalidades— que estarán otra vez en competencia.

La edición de El gran chef famosos: súper revancha contará con conocidas figuras del espectáculo como el reguetonero Jota Benz, el actor Emilram Cossío, el cantante Luigui Carbajal y las actrices peruanas Diana Sánchez, Leslie Stewart y Zelma Gálvez.

La nueva temporada de El gran chef famosos también contará con la participación de Rocky Belmonte, Belén Estevéz, Joaquín Escobar, Lita Pezo y Ricky Trevitazo, quienes demostrarán por qué regresaron a uno los programas más vistos en la televisión peruana en el último tiempo.

Cabe mencionar que, hasta el momento, son once los famosos confirmados en la competencia de cocina. Por su parte, el conductor José Peláez anunció que el duodécimo participante será presentado el día del estreno de la temporada.

Rocky Belmonte regresa a El gran chef famosos tras ser eliminado en la tercera temporada. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

¿Cuándo se estrena El gran chef famosos: súper revancha?

El gran chef famosos emitió una promoción de su nueva temporada por medio de un video difundido en su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, el conductor José Peláez dio a conocer a los seis primeros participantes., quienes se mostraron sorprendidos y felices por estar en El gran chef famosos: súper revancha.

"Respondieron al llamado. Jota Benz, Leslie Stewart, Luigui Carbajal, Diana Sánchez, Emilram Cossío y Zelma Gálvez aceptaron el reto de El gran chef famosos: súper revancha", se lee en la publicación del post.

Seguidamente, se pudo conocer que el programa se estrenará este martes 26 de noviembre desde las 7:45 p. m. De igual manera, se supo que el reality de cocina seguirá bajo la conducción de José Peláez, quien estará acompañado de los jueces Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías.

La actriz Leslie Stewart estará en 'El gran chef famosos: súper revancha'. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Alejandra Baigorria fue eliminada de la recta final de El gran chef famosos

Alejandra Baigorria fue eliminada de la recta final de El gran chef famosos: la academia. La exchica reality no pudo contener las lágrimas al enterarse que no aprobó las exigencias del jurado quedando en quinto lugar tras preparar sándwich con papas fritas y mayonesa.

Antes de dejar el escenario de cocina, la también empresaria aprovechó para despedirse de sus compañeros y agradecer al jurado por lo aprendido.

"Si bien a veces soy un poquito renegona, es porque me autopresiono. En la vida, las cosas que he logrado me han costado mucho. A veces siento que me tengo que presionar más (…) Cuesta, pero (mi carácter) me ha ayudado a superar muchas cosas duras en mi vida. Esto se lo regalo a mi familia", sostuvo.

Tras la eliminación de Baigorria, son cuatro los famosos que deberán pelear por la olla dorada. Estos son: Erick Delgado, Carla Rueda, Tito Vega y Canchita Centeno.

