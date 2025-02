"Se me mezclan las emociones": Karina Calmet se quiebra tras su retorno a 'Al fondo hay sitio'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al fondo hay sitio regresó con sus antiguos personajes en el inicio de la temporada 12 el último lunes. Rafaella Maldini (Bárbara Cayo), Leonardo Llanos (Marzco Zunino), Monserrat Chafloque (Melania Urbina), Mariano Pendeivis (Marcelo Oxenford) e Isabella Maldini (Karina Calmet) estuvieron presentes en un capítulo protagonizado por Francesa Maldini (Yvonne Frayssinet).

Asimismo, estuvieron presentes Miguel Ignacio de Las Casas (Sergio Gialliani) y Bruno Picasso (Luis Ángel Pinasco), quienes se vuelven aliados para mantenerse en la corporación Maldini. Del mismo modo, Adolfo Aguilar apareció por primera vez en la serie como el chófer de Francesca.

Cabe resaltar que el capítulo generó expectativa gracias a la aparición de Karina Calmet al final del adelanto difundido por Al fondo hay sitio el último viernes 14 de febrero. “¡Oh, my!”, fue el comentario de Calmet marcando así el inicio de su retorno.

Ahora, la actriz de Isabella Maldini habla por primera vez luego de su aparición en el estreno de Al fondo hay sitio. “Ocho años (han pasado) y ahora que estaba haciendo una escena con Marco (Zunino) se me llenaron los ojos de lágrimas y tuve que cerrar un poquito los ojos porque me acordé de una escena linda que grabamos en Paracas, cuando nos casamos y se me vino todo (…) ahorita me estoy emocionando otra vez”, declaró Calmet a América Noticias.

Seguidamente, recordó cuando grabó por primera vez en Al fondo hay sitio con el personaje Isabella Maldini entre 2009 y 2016. “Me está costando hacer varias cosas y ahorita tengo que hacer una escena, la primera escena que hice cuando comencé con el personaje de Isabella, se me mezclan las emociones”, agregó.

Bárbara Cayo, Yvonne Frayssinet y Karina Calmet. | Fuente: Instagram (afhstv)

Actores originales de Al fondo hay sitio hablan tras su regreso

Bárbara Cayo, actriz que encarnó a Rafaella Maldini, también se pronunció luego de su aparición junto a Yvonne Frayssinet y Karina Calmet. “Son lindos los reencuentros. Es como llegar de viaje y encontrarte de nuevo con tu familia. No pasa el tiempo, todos estamos iguales”, manifestó la también empresaria peruana.

Quien también se pronunció fue Marco Zunino. El popular ‘Cosito’ mostró su entusiasmo por regresar a una de las series más populares en el Perú. “Ha sido muy bonito (regresar). Super nostálgico. Han sido años, pero el cariño siempre está ahí. Es como regresar con tu familia. Fue muy lindo recordar a los 'Cositos’”, expresó el actor.

De igual manera, Marcelo Oxenford, quien encarnó a Mariano Pendavis, habló sobre su regreso a la serie tras la muerte de su personaje al final de la cuarta temporada. “Van a ser trece años. Es una familia. Ojalá que me llamen. Si no estoy muerto o enfermo, estoy acá”, comentó.

Finalmente, Melania Urbina aseguró que, si bien siente que el tiempo ha pasado, su personaje de Monserrat Chafloque, la popular ‘Monsefuana’, se mantiene con vida en la serie. “Mi personaje no murió, está vivita y coleando. Cualquier cosa puede pasar en Al fondo hay sitio. Esto es para la gente me pregunta cuando regresa 'La Monsefuana', acotó.

Karina Calmet y Marco Zunino en el estreno de la temporada 12 de 'Al fondo hay sitio'. | Fuente: Instagram (afhstv)

¿Cuándo se estrenó la nueva temporada de Al fondo hay sitio?

El estreno de la décima segunda temporada de Al fondo hay sitio fue el lunes 17 de febrero, después de la emisión de EEG: Los reclutas. La productora general, Estela Redhead, aseguró que esta entrega traerá giros inesperados sin perder la esencia de los personajes.

Tal como lo habían anunciado, Erick Elera, Karime Scander y Jorge Guerra, tres de los protagonistas de Al fondo hay sitio, viajaron a China junto a un equipo de 17 personas, entre producción y personal técnico, para dar continuidad a la historia de Alessia Montalbán y Jimmy Gonzales tras el final de la temporada 11, cuando la pareja se separó luego de que Alessia aceptara una oferta de trabajo en el extranjero. Mientras tanto, Jimmy y Joel intentan encontrar la manera de alcanzarla.

