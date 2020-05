Mayra Goñi: Defensoría del Pueblo pide al Ministerio Público investigar el acoso sexual sufrido por la actriz

Mayra Goñi sufrió acoso sexual durante una transmisión en vivo por Instagram. | Fuente: Instagram / Mayra Goñi

Desde que empezó el aislamiento social obligatorio por el nuevo coronavirus, Mayra Goñi se encuentra en permanente contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales. Por ello, el 24 de mayo decidió interactuar con ellos a través de una transmisión en vivo desde su cuenta Instagram.

Así, la actriz de "Los Vílchez" accedió a compartir una videollamada con un usuario, quien mostró sin escrúpulos su miembro viril en medio del Instagram Live. Tras sufrir este acoso sexual, Goñi recibió el apoyo de seguidores, colegas del medio y autoridades, incluida de la Defensoría del Pueblo.

En un mensaje enviado a través de su cuenta de Twitter, dicha institución condenó el episodio por el que atravesó Mayra Goñi e instó al Ministerio Público a tomar cartas en el asunto con la apertura de un proceso de investigación al cibernauta que acosó a la intérprete.

Condenamos acoso sexual sufrido por actriz Mayra Goñi a través de sus redes sociales,pues constituye delito según D.L.1410 y también puede calificar como exhibicionismo según el Código Penal. Desde la @Defensoria_Peru, solicitamos a @FiscaliaPeru iniciar una rápida investigación. pic.twitter.com/q5jiqRBwNo — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) May 25, 2020

“Condenamos el acoso sexual sufrido por la actriz Mayra Goñi a través de sus redes sociales, pues constituye delito según D.L.1410 y también puede calificar como exhibicionismo según el Código Penal”, señaló la Defensoría. “Desde la Defensoría del Pueblo, solicitamos a Ministerio Público iniciar una rápida investigación”, añadió.

Como se recuerda, dicho decreto establece una pena de hasta cinco años de cárcel para quien realice actos de hostigamiento en todas sus modalidades, entre las que se incluyen el acoso sexual y el chantaje sexual.

De acuerdo con el Artículo 176-B de dicho reglamento, toda persona que “de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”.

Asimismo, Goñi se pronunció a través de sus redes sociales para revelar que la persona detrás del acoso sexual responde al usuario de Goobanime6naii. "La cuenta de esta persona ya no está disponible, pero sí podemos rastrearlo y saber dónde vive. No crean que escondiéndose detrás de un perfil falso pueden hacer lo que quieran sin que nadie los descubra. Hoy puedo ser yo, mañana puede ser tu hija, tu hermana, etc.", indicó desde un storie de Instagram.