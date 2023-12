'¿Cuál es el verdadero?' superó en rating a 'El Gran Chef Famosos' y 'JB en ATV'

Este sábado 16 de septiembre, los programas favoritos por el público lucharon para convertirse en el más visto por las familias peruanas. Sin embargo, solo uno logró el primer lugar en el rating y no se trata de ningún programa cómico ni reality de cocina.

El programa que superó a los demás fue ¿Cuál es el verdadero? con 10.2 puntos en el ranking donde Jean Paul Santa María se convirtió en cazafarsante y se enfrentó a Leysi Suárez y Katia Palma. En la lista le siguió La alameda de la Chola Chabuca con 8.8. En el programa se presentó Mario Hart y Jota Benz quienes conocieron a sus dobles.

El Gran Chef Famosos continúa con sus galas de la revancha y solo logró 7.7 y se coloca dentro de los 5 programas más vistos de las familias peruanas. En su último programa, los participantes prepararon Pollipavo como previo a la Navidad, sin embargo, también fue una noche de sentencia y fue Giancarlo Granda el que se despidió del reality.

Los programas más vistos el sábado 16 de diciembre

1. Cuál es el Verdadero: 10.2

2. La Alameda de la Chola Chabuca: 8.8

3. El reventonazo de la Chola: 8.4

4. El Gran Chef Famosos: 7.7

5. JB en ATV: 4.4

6. Estás en Todas: 4.7

Jean Paul Santa María en ¿Cuál es el verdadero?

Después de retomar su romance con Romina Gachoy, el cantante estuvo presente en el programa de América Tv y habló de su relación con la modelo uruguaya: "Quiero ver a Romina embarazada y que sigamos formando una familia, deseo compartir mi vida con ella en todos los aspectos. Me imagino envejeciendo a su lado y construyendo un futuro juntos".

Si bien han tenido altibajos, asegura que no perdonaría una infidelidad:" En varias ocasiones he recurrido a la mentira, sin embargo, la vida me ha enseñado una lección valiosa, las mentiras no pueden ocultarse por mucho tiempo, tarde o temprano salen a la luz. Además, está claro que es mucho mejor ser honesto y hablar con sinceridad, no hay nada más sano que poder dormir tranquilo, sabiendo que hemos actuado de manera adecuada".

¿Quién ganó la temporada 4 de El Gran Chef Famosos?

El Gran Chef Famosos concluyó su cuarta temporada y fue Mónica Zevallos quien, finalmente, se llevó la olla de oro de la competencia al disputar la final con el actor Christian Ysla en una emotiva batalla donde también estuvieron presentes los exparticipantes del programa: Renato Rossini y Renato Rossini Jr., Tilsa Lozano, Fiorella Cayo y Gino Pesaressi.

“Mi triunfo se lo dedicó primero a mi familia y mis amigos maravillosos que me empujaron a decir que sí (…) y lo más importante al pueblo peruano que me volvió a abrir las puertas de sus casas y sus corazones, gracias por acordarse de mí y darme la oportunidad de presentarme a estas nuevas generaciones”, expresó entre lágrimas la exconductora de televisión.