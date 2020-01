Andrea Luna envió un potente mensaje contra el acoso: "Tenemos que unirnos y denunciar, no callar"

Andrea Luna contó a RPP Noticias que tomó medidas contra un acosador e hizo un llamado a que el resto de mujeres también denuncien. | Fuente: Instagram

En marzo del 2019, Andrea Luna denunció que era víctima de acoso sexual por parte de un internauta al que identificó como Jhoao Villegas. Cansada de la situación, la actriz decidió revelar su identidad.

Pero no solo eso. Según reveló a RPP Noticias, la pareja de Pietro Sibille señaló que inició un proceso contra el individuo al que ella acusó de acosador. “Yo sí he hecho la denuncia, sí he estado en un proceso”, precisó. Y gracias a esa acusación pública, la artista reconoció que los asedios hacia ella han disminuido de manera considerable.

“Que hables y que lo digas hace que de alguna manera lo piensen más y no se acerquen con esas intenciones. Obviamente, hay gente que se acerca y te pide una foto y te dice cosas bonitas de tu trabajo… Estoy contenta de haber puesto un freno, porque así puedo trabajar y seguir con mi vida”, dijo Andrea Luna a RPP Noticias.

Andrea Luna hizo un llamado a que las mujeres denuncien situaciones de acoso ante las entidades competentes. | Fuente: RPP Noticias

Asimismo, para reforzar su posición contra cualquier tipo de acoso sexual, Andrea Luna hizo un llamado a que las mujeres jamás se callen y acusen a quien las esté acosando.

“A todas las mujeres: que salgan y que lo digan, que no tengan miedo. Se van a encontrar con que ustedes no son las primeras. A casi todas las mujeres, lamentablemente, les ha pasado una situación así. Denúncienlo, díganlo, háblenlo. No se dejen tocar, no se sientan menos. Tienen que salir y enfrentarlo. Tenemos que unirnos y sí, denunciar, denunciar, denunciar, no callarse”, aseveró la actriz de "Solo una madre" y "Sres. Papis".

Actualmente, Andrea Luna integra el reparto de “Buenos vecinos”, una obra de teatro protagonizada por su pareja Pietro Sibille, Bruno Odar y Martha Figueroa, bajo la dirección de Osvaldo Cattone. Se trata de una adaptación de la comedia del inglesa Torben Betts, que narra la historia de una pareja de esposos que invitan a sus nuevos vecinos a pasar una velada en su casa. El estreno es este 8 de enero en el Teatro Marsano. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.