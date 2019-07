Andrea Luna se sumó al 'reality' "Reinas del show". | Fuente: Instagram

Antes del estreno de la obra teatral "La habitación azul", Andrea Luna tuvo que aguantar comentarios irrespetuosos, en las redes sociales, a raíz del afiche en el que aparece en topless. La actriz, que se une al 'reality' "Reinas del show", admite que le afectó en su momento; pero salió adelante gracias a su compañero Sebastián Stimman y el director Mateo Chiarella. Esta experiencia fue un golpe para ella respecto a lo machista que siguen siendo los peruanos.

"Me han insultado como han querido, con furia [...] Con esta obra me he dado cuenta de que la sociedad peruana es demasiado machista. Me resultó como un baldazo de agua fría porque sí pensé que lo iban a tomar como arte, como lo que es, pero algunas personas se fueron por otro lado", sostuvo la actriz de "Sres Papis" quien prefirió no responder a las comentarios agresivos que recibió en redes.

En el montaje "La habitación azul", que sigue en cartelera, Andrea Luna interpreta a cinco personajes, caracterizados por la soledad y la crisis de conexión, a través de 10 historias. Ella debutará este 6 de julio en "Reinas del show", nuevo programa de baile de Gisela Valcárcel. La artista siente que ha credido desde su participación, en el 2017, en "El gran show".

El afiche de "La habitación azul", por el Andrea Luna recibió comentarios ofensivos. | Fuente: Javier Gamboa

"Por estos tiempos me siento más fuerte y empoderada. Ya sé cómo es la mecánica, siento que he mejorado en todo sentido, he crecido. Aquella vez llegué a la final y ahora me gustaría ganar. Sé que hay chicas que bailan muy bien, con humildad voy a tratar de llegar a la final", mencionó en comunicado de GV Producciones.

En paralelo a las tablas y al 'reality' de Gisela, Andrea Luna también aparece en la serie "Sres Papis" como Carolina Echenique. En conversación previa con RPP Noticias, ella indicó que la ficción ha gustado al público por su frescura y mostrar el rol de padres, que a veces no se explora mucho, con lo que ha conmovido a la gente.

Próximamente, estrenará dos películas en las que forma parte del elenco: el thriller "Sebastiana: la maldición" y la comedia "Rómulo y Julita". Además, pronto empezaré los ensayos de "La celestina", dirigida por Alberto Ísola, donde tendrá el protagónico.

MÁS INFORMACIÓN "LA HABITACIÓN AZUL"

Fecha: Jueves y viernes, a las 8 p.m. Sábados y domingos, a las 7 p.m. Hasta el 14 de julio.

Lugar: Teatro Ricardo Blume. Jr. Huiracocha 2160, Jesús María.

Entradas: Desde S/38.5 en Teleticket.