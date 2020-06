Katia Palma sueña con conquistar la pantalla grande mientras se alista para la nueva edición de "Yo Soy". | Fuente: Instagram / Katia Palma

Entre la televisión y el teatro, a Katia Palma solo le falta incursionar en el cine. Y sus deseos de dar el salto a la pantalla grande vienen de la mano con la ilusión de participar en un proyecto de corte humorístico donde ella asuma un papel protagónico.

Así lo confesó, recientemente, a RPP Noticias. “Me encantaría hacer cine. Ese es el otro paso que me provocaría hacer en mi carrera”, señaló. “Empezaría con humor, de todas maneras, y me provocaría ser protagonista”, añadió.

Aunque no cierra las puertas a ninguna propuesta, Palma manifestó que le gustaría participar en una cinta internacional junto a Eugenio Dérbez, de quien se confesó una admiradora. Y si tuviera que compartir roles con intérpretes nacionales, mostró predilección por algunas figuras del séptimo arte peruano.

“Sería un placer actuar con Cachín [Carlos Alcántara], por supuesto. Pero también con personas con las que me siento cómoda trabajando: Patricia [Portocarrero], Maricarmen [Marín], Cristian Rivero, Adolfo Aguilar, Renzo Schuller… Jely Reátegui y Carlos Carlín me encantan, también Manuel Gold. Hay un montón de actores que son increíbles”, expresó.

Mientras tanto, la presentadora de televisión alista su retorno a “Yo Soy” este 13 de junio, donde volverá a compartir la mesa del jurado con Johanna San Miguel y Ricardo Morán. Se trata de una edición especial que reunirá a imitadores de temporadas pasadas, aunque para Palma el programa continúa conservando su esencia.

“‘Yo Soy’ tiene el mismo corazón. Va a haber algo diferente, estamos tomando las medidas necesarias, porque no habrá público, ni casting, ni tantos cantantes, y serán batallas en las que se enfrentan grandes imitadores. Será como una eliminación diaria”, reconoció. Y con tantos años frente a este tipo de espacios, la actriz no se guardó una reflexión sobre el aprendizaje acumulado:

“Estoy feliz de lo que he elegido. He aprendido que las cosas vienen a su tiempo, en su debido momento. Y que te debes al público”.

LA CUARENTENA Y SUS LIMITACIONES

Hace unas semanas, Katia Palma protagonizó una noticia que causó revuelo: la Policía la intervino en su departamento por, supuestamente, organizar una fiesta durante la cuarentena. Ella se defendió hace poco y aclaró que no se trataba de una celebración, sino de una reunión con sus vecinos para fijar quién iría de compras cada semana.

Después de todo, según contó a RPP Noticias, ella vive un aislamiento al pie de la letra, sin contacto con su familia. De allí que lo primero que le gustaría hacer ni bien acabe la pandemia es reunirse con ellos. “Quiero irme a almorzar con mis papás, ver a mi hermana, mi sobrino, y después a mis amigos, poder abrazarlos y compartir con ellos”, indicó.

Para una artista como la actriz de “El santo convento”, la cuarentena hace que se sienta limitada. “Como estoy acostumbrada a trabajar con el público, como soy improvisadora, humorista, necesito esta cercanía al público. Y la verdad es que lo único que he podido hacer en mis tiempos libres es poder entretener a la gente a través de mis redes”, aseveró.

Si bien es una artista activa en sus redes sociales, Katia Palma ve con distancia el teatro virtual debido a su creencia en tener una audiencia frente a ella para captar su respuesta y energía. Las risas del público son su mejor alimento.

“Todavía no me enamoro de esa propuesta [digital]. Cuando uno es artista, le gusta llevar un buen trabajo en el sentido de que la gente lo vea bien y entienda algunos detalles. Como toda la vida, has trabajado con la gente cerquísima, llevarlo a través de la pantalla, todavía no me enamora. No lo siento tan cercano a mí”, concluyó.