Mauri Stern criticó duramente a la imitadora de Thalía en "Yo Soy". | Fuente: Latina

Mauri Stern no vio el potencial de la imitadora de Thalía en “Yo Soy”, quien no convenció a todo el jurado del programa. El mexicano le dedicó unos comentarios a modo de “ayuda” para que deje intentar imitar a la icónica cantante.

“Te voy a ayudar. Cantas bien, pero para formar un grupito de cuatro o cinco chicas como las Spice Girls que canten solamente bien, que no son excepcionales”, dijo Stern a la concursante en la emisión del pasado 16 de febrero. “No creo que vayas a poder llegar a ser una gran imitadora de Thalía”.

Tras decirle que no la imite más en “Yo Soy”, no se detuvo e insistió en su recomendación de que forme una agrupación femenina: “Si te gusta la música, no creo que puedas sola. Te buscas dos o tres chicas que canten bien igual que tú y hagan un grupo maravilloso, les va ir súper bien. Dejamos eso de seguir intentando imitar a Thalía. Ese es mi consejo de cariño”.

“Y bueno, no se sabe. Tal vez el próximo año armaron un grupo y ya está. Canciones medianitas, buenas, con onda y chicas guapas. Así como teníamos a Garibaldi y todo eso en México”, concluyó el ex integrante de Magneto en su crítica contra la imitadora de Thalía en “Yo Soy”.

A FARRUKO

Hace unas semanas, Mauri Stern pidió disculpas al imitador de Farruko en “Yo Soy” por hacer unos comentarios muy fuertes en el programa de concurso. No solo fue sarcástico con él, sino que aseguró que el competidor había sido el peor en la historia del formato de batallas.

“Públicamente se lo digo a ‘Farruko’, en la parte que me equivoqué, le pido disculpas. No debí haberle dicho si le gusta ganar premios, por eso le pido disculpas, no porque tuvo la peor presentación de la noche, porque la tuvo, sino por eso”, pidió perdón luego de la polémica.

