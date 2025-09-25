Apple TV+ frena lanzamiento de ‘The Savant’ por similitudes con los recientes hechos de violencia en EE. UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reciente asesinato de Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, ha tenido repercusiones no solo en la política de Estados Unidos, también en la industria televisiva. Apple TV+ anunció la suspensión indefinida del estreno de The Savant, su nueva serie protagonizada y producida por Jessica Chastain, cuyo lanzamiento estaba previsto para el viernes 26 de septiembre. La decisión responde a las similitudes de la trama con los hechos recientes.

¿De qué trata ‘The Savant’?

La miniserie, creada por Melissa James Gibson, consta de ocho episodios y relata la historia de una investigadora encubierta que se infiltra en grupos extremistas en internet para prevenir ataques violentos. En su primer capítulo se mostraba un tiroteo masivo, mientras que el segundo giraba en torno a la captura de un radical. Además de Chastain, el elenco incluye a Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste y Pablo Schreiber.

I want to say how much I value my partnership with Apple. They’ve been incredible collaborators and I deeply respect their team. That said, I wanted to reach out and let you know that we’re not aligned on the decision to pause the release of The Savant. In the last five years… pic.twitter.com/qZyPXjYhbK — Jessica Chastain (@jes_chastain) September 24, 2025

¿Qué dijo Jessica Chastain sobre la suspensión de ‘The Savant’?

Aunque Apple justificó la suspensión “tras una cuidadosa consideración”, la actriz ganadora del Oscar manifestó públicamente su desacuerdo. En un comunicado difundido en redes sociales, Chastain señaló que The Savant busca visibilizar y rendir homenaje a quienes trabajan para evitar la violencia antes de que ocurra.

“Nunca he rehuido los temas difíciles y, aunque desearía que esta serie no fuera tan relevante, lamentablemente lo es”, afirmó. Pese a su crítica, la actriz aseguró que mantiene su respeto hacia la plataforma y confía en que la producción llegará al público en el futuro.

Jessica Chastain mencionó varios hechos que han sacudido en Estados Unidos: el intento de secuestro del gobernador de Michigan Gretchen Whitmer; el ataque del 6 de enero contra el Capitolio; los intentos de asesinato contra el presidente Trump; los asesinatos políticos de representantes demócratas en Minnesota; el ataque al marido del presidente Pelosi; el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk; el reciente tiroteo en una estación afiliada de ABC en California; y más de 300 tiroteos escolares en todo el país; por ello, aseguró que es injusta esta suspensión.

“Estos incidentes, aunque lejos de abarcar toda la gama de violencia presenciada en los Estados Unidos, ilustran una mentalidad más amplia que atraviesa el espectro político y debe ser enfrentada”, afirmó.