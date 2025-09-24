Emma Watson rompe el silencio sobre su distanciamiento con J.K. Rowling tras polémica por los derechos trans

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Emma Watson abordó recientemente su relación distante con J.K. Rowling durante una entrevista en el pódcast On Purpose With Jay Shetty. La intérprete de Hermione Granger en la saga cinematográfica de Harry Potter reflexionó sobre las diferencias que mantiene con la autora, principalmente en torno a los debates sobre los derechos de las personas transgénero.

Watson, quien participó en las ocho películas de la franquicia entre 2001 y 2011, explicó que, pese a las posturas opuestas, valora la experiencia compartida con Rowling. “Nunca creeré que una cosa niega la otra... simplemente no pienso que estas cosas sean excluyentes”, afirmó. La actriz también expresó su deseo de mantener un vínculo respetuoso incluso con quienes no comparten sus opiniones: “Mi deseo más profundo es que, incluso quienes no están de acuerdo conmigo, puedan amarme, y espero poder seguir amando a personas con quienes no comparto necesariamente la misma opinión”.

La intérprete lamentó no haber podido entablar un diálogo directo con la escritora tras la polémica generada en 2020, cuando Rowling publicó tuits y un extenso ensayo sobre el tema trans que desató críticas y acusaciones de transfobia. “Lo que más me entristece es que nunca fue posible entablar una conversación”, señaló Watson, aunque aseguró estar dispuesta a hacerlo en el futuro: “Sí, y siempre lo estaré. Creo en eso. Lo creo completamente”.

J.K. Rowling enfrentó acusaciones de transfobia

J.K. Rowling fue acusada de ser transfóbica por sus opiniones sobre la identidad de género y por decir que las mujeres trans no deberían ser admitidas en espacios exclusivos para mujeres.

La escritora llegó incluso a desafiar a la policía escocesa a arrestarla bajo una nueva ley contra el odio al describir a varias mujeres trans como hombres.

En 2020, Daniel Radcliffe afirmó que espera que los comentarios de Rowling sobre la identidad de género, no "contaminen" la saga de Harry Potter a ojos de sus seguidores.

El actor dijo que las mujeres transgénero "son mujeres" y "cualquier declaración en sentido contrario borra" su "identidad" y "dignidad" y precisó que se había sentido "obligado a decir algo", porque Rowling ha sido responsable del "curso que ha tomado su vida".



"Si estos libros [Harry Potter] te enseñaron que el amor es la fuerza más fuerte en el universo (...) que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables; si crees que un personaje en particular es trans, no binario o de género fluido, o que son homosexuales o bisexuales; si encontraste algo en estas historias que te resonó y te ayudó en cualquier momento de tu vida, entonces eso es entre tú y el libro que leíste, y es sagrado", señaló en un comunicado.