Del pasado de la protagonista de "Black Widow", interpretado por Scarlett Johansson, no se sabe tanto, pese a que ha aparecido en ocho películas de la franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Se conoce, por ejemplo, que se llama Natasha Romanoff, practica distintas artes marciales, es un as en el manejo de armas y tiene como apodo 'Viuda Negra'.

Y también que murió en "Avengers: Endgame" en uno de los memorables actos heroicos que abundan en la saga.

Pero ¿cómo se convirtió en una mujer superdotada que, embutida en su traje negro, combate alienígenas y deshace mafias enteras? ¿En qué momento da el salto del espionaje ruso hacia el estadounidense S.H.I.E.L.D? Quien busque respuestas para preguntas así en "Black Widow", cuyo estreno es este 9 de julio en Disney+ mediante la opción de Premier Access, debe buscar en otro lado.

Porque si bien la cinta dirigida por Cate Shortland aborda episodios del pasado de la superheroína, la mirada de la directora estuvo más interesada en la "fertilidad como persona" de la Viuda Negra antes que en su largo historial como súper espía, según afirmó ella misma en entrevista con RPP Noticias.

"Estábamos interesados en [contar] por qué ella resultaba tan difícil de confiar", sostuvo. Y para explorar este dilema, la cineasta acudió a la otra familia de la 'Vengadora', es decir, aquella compuesta por Yelena Belova (Florence Pugh), el Guardián Rojo (David Harbour) y Melina (Rachel Weisz), con quienes sufrió una "ruptura terrible" durante su niñez que marcaría con fuego su destino.

"¿Qué sucede cuando te vuelves a conectar con las personas que te han hecho algo terrible y cómo navegas esa situación? Lo que queríamos era hablar sobre el público y sus familias, pero para ponerle un microscopio, poner presión en esa relación, porque esta gente [la familia de Natasha] son perpetradores de cosas terribles, pero ella está sentada en la cena con ellos", dijo Shortland.

Para la cineasta, era "interesante esa idea del perdón". Y, por supuesto, hablar del amor en una película que, escena tras escena, puede ser de una acción asfixiante. "¿Es el amor biología o una historia incómoda y obligaciones?", se cuestionó la directora.

Luchar por la supervivencia

Los hechos de "Black Widow" ocurren tras el quiebre de los Vengadores que tuvo lugar en "Capitán América: Civil War". Aún falta mucho para la llegada de Thanos y su apocalíptico chasquido. Pero para una espía como la 'Viuda Negra', el mundo sigue siendo sombrío y, en buena parte, dominado por hombres tóxicos.

¿Cómo enfrentar esa normativa heteropatriarcal sin caer en el mensaje aleccionador? "Queríamos usar el humor para hacer que las mujeres pasen de ser víctimas a supervivientes. Así que no vemos a Yelena y Natasha revolcándose en lo que les está pasando, sino que usan el lenguaje, la inteligencia y el humor para romper ese sistema", dijo la directora.

Para Shortland, hay comedias que fueron una constante fuente de inspiración para "derribar el sistema" a través del lenguaje. Y en el caso de "Black Widow", el idioma ruso es también un resguardo de intimidad para Natasha y su familia mientras vuelan por los aires y detonan naves, aunque lo reemplacen brevemente por el inglés cuando cantan, en feliz unión, el clásico de Don McLean, "American Pie".



Scarlett Johansson y Florence Pugh son las protagonistas de "Black Widow", un drama familiar con mucha acción. | Fuente: Marvel Studios

El chispazo de Florence Pugh

Si "Black Widow" es, además de una película de acción, una tragicomedia familiar, esto se debe en parte a Yelena Belova, el personaje que Florence Pugh da vida con solvencia gracias a un sarcasmo salvavidas que no duda en reírse de los códigos propios de cintas de superhéroes.

Considerada una hermana menor de la Viuda Negra, ambas son mujeres poderosas, entrenadas para cumplir misiones de riesgo, que comparten las mismas heridas. Pero el rol de Florence Pugh es distinto debido a su incapacidad para esconder emociones. Un papel que, según Shortland, la actriz hizo posible, primero, desde el ensimismamiento.

"Florence vino a ensayar con nosotros como una persona muy tímida y tranquila, y me dijo que no quería decir mucho, porque tenía a estos actores en la mesa y no los conocía. Ella quería observar. Y después de cuatro días, me puso en su teléfono el acento ruso que estaba ensayando, y creo que es el caso de muchos grandes actores: ella construyó su personaje ladrillo a ladrillo", señaló.

Florence Pugh leía el guion, pero también improvisaba con el resto de actores y "traía su propia experiencia de vida". "Ella trajo una enorme alegría a la película y estoy muy agradecida por eso", apuntó Shortland. Sobre los hombros de la actriz, después de todo, pesa el legado que Scarlett Johansson dejó para una próxima 'Viuda Negra'.

