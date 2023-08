'Guardianes de la Galaxia 3', 'Ahsoka' y más: Disney Plus y sus estrenos para agosto de 2023

Nuevos ingresos llegan a Disney+: desde películas hasta nuevas series. Uno de los estrenos más esperados llega el próximo 2 de agosto ya que, después de triunfar en el cine, llega al streaming Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Además, llegarán los primeros episodios de Ahsoka, serie que sigue la historia de la antigua Jedi Ahsoka Tano, mientras investiga una amenaza emergente para una vulnerable galaxia.

A continuación, los estrenos en Disney+ en agosto 2023.

Películas

2 de agosto

Guardians of the Galaxy: Vol. 3

4 de agosto

Rio 2

11 de agosto

The Amazing Spider-Man 2

Barnyard Olympics

Donald’s Cousin Gus

Donald’s Nephew

The Flying Jalopy

Goofy and Wilbur

Mickey’s Steam Roller

25 de agosto

Cinderella

Explorer: Lost in the Arctic

Series

2 de agosto

Farm Dreams (Limited Series)

Star Wars: Young Jedi Adventures

How Not to Draw Shorts Temporada 1

Kiff Temporada 1

9 de agosto

High School Musical: The Musical: The Series Temporada 4

Chibi Tiny Tales Shorts Temporada 3

Dino Ranch Temporada 2

16 de agosto

Disney Junior Wonderful World of Songs Temporada 1

Hamster & Gretel Temporada 1

The Villains of Valley View Temporada 2

Wicked Tuna Temporada 12

17 de agosto

The Wonder Years Temporada 2

18 de agosto

Lego Disney Princess: The Castle Quest

23 de agosto

Star Wars: Ahsoka Episodios 1 & 2

30 de agosto

Star Wars: Ahsoka Episodio 3

Chip ‘n’ Dale: Park Life Temporada 2

Kiya & the Kimoja Heroes Temporada 1

Pretty Freekin Scary Temporada 1

Rewind the 90s