Serie 'El señor de los anillos' inicia el rodaje de su tercera temporada con un sorprendente teaser [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El señor de los anillos: los anillos del poder, la exitosa serie precuela ambientada miles de años antes de la saga El señor de los anillos, acaba de mostrar el inicio del rodaje de su tercera temporada en Amazon Prime Video que tendrá el regreso de Sauron, el señor Oscuro, enfrentando a los Elfos de la Tierra Media con la creación del Anillo Único teniendo “una gran ventaja” para ganar la batalla final.

A través de un breve video difundido este miércoles, El señor de los anillos compartió un sorprendente teaser confirmando así el comienzo de las grabaciones de una de las series más vistas en Prime Video.

Con uno de los fondos musicales de la serie, el video muestra a un miembro del equipo de producción terminando de armar la corona negra de Sauron, la cual usó para enfrentar a la guerrera elfa Galadriel (Morfydd Clark) en los últimos capítulos de la segunda temporada. Dicho objeto es llevado a una habitación oscura anunciando el rodaje de su tercera parte.

“Algo se está moviendo en el set. La tercera temporada está en marcha”, describe el post del adelanto compartido en las redes sociales de la franquicia teniendo miles de reacciones —y comentarios— de los fans expresando su alegría por el pronto regreso de El señor de los anillos: los anillos del poder.

Cabe resaltar que aún no hay una fecha oficial de estreno de la serie The Lord of the Rings: the rings of power, o El señor de los anillos: los anillos del poder. No obstante, medios internacionales señalan un posible lanzamiento para finales de 2026 o inicios de 2027.

El señor de los anillos: los anillos del poder continuará con la batalla de Sauron y los Elfos. | Fuente: @theringsofpower

¿Quiénes son los nuevos actores de la serie El señor de los anillos?

La serie El señor de los anillos: los anillos del poder confirmó, semanas atrás, la inclusión de los actores Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young. En febrero de este 2025, también se decidió la participación de Jamie Campbell Bower y Eddie Marsan.

Andrew Richardson es un actor británico conocido por su papel en las series The Independent (2022), Triage (2020) y Extrapolations (2023). Del mismo modo, Zubin Varla estuvo en Our Girl (2013), Strike Back (2010) y Little Dorrit (2008). Mientras que Adam Young resaltó por su participación en: No Respires 2 (2021), Los amos del aire (2024) y The Witcher: El origen de la sangre (2022).

Por su parte, Jamie Campbell Bower es conocido por su papel de Caius Vulturi en tres películas de la saga de Crepúsculo. Además de ser recordado por su personaje del joven Gellert Grindelwald en Harry Potter y las reliquias de la muerte y en el filme Animales Fantásticos.

En el caso de Eddie Marsan, se hizo conocido por papeles en películas de gánster como: V de Vendetta, Hancock, Happy-Go-Lucky, War Horse, The World's End y Ray Donovan. También interpretó al inspector Lestrade en las películas de Sherlock Holmes protagonizadas por Robert Downey Jr. y Jude Law y encarnó a Mitch Winehouse, el padre de la fallecida cantante Amy Winehouse, en el biopic Back to Black.

¿De qué tratará la tercera temporada de El señor de los anillos: los anillos del poder?

La tercera temporada de El señor de los anillos: los anillos del poder tendrá lugar en la guerra desatada por Sauron, el popular Señor Oscuro. Según The Hollywood Reporter, la serie "está realizando un gran salto temporal en los nuevos episodios, con Sauron ahora creando el icónico Anillo Único".

“Saltando varios años desde los eventos de la Temporada 2, la Temporada 3 tiene lugar en el apogeo de la Guerra entre los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca crear el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra y conquistar por fin toda la Tierra Media”, expresa el resumen publicado en el Instagram oficial de la serie.

¿Quiénes actúan en la tercera temporada de la serie El señor de los anillos?

Morfydd Clark y Charlie Vickers protagonizan la serie El señor de los anillos: los anillos de poder. Morfydd interpreta a la valiente e intrépida Galadriel, la guerrera elfa de Tierra Media. Mientras que Vickers da vida al Sauron, el Señor Oscuro que regresa para imponer la oscuridad en el reino.

Asimismo, Robert Aramyo continúa con su papel de Elrond. Del mismo modo, Owain Arthur actúa como el príncipe Durin IV. El elenco lo completan: Rory Kinnear, Tanya Moodie, Calam Lynch, Oliver Alvin-Wilson, Stuart Bowman, Nicholas Woodeson, Nia Towle, Kevin Eldon, Will Keen, Gavi Singh Chera, Selina Lo, Sam Hazeldine, Amelia Kenworthy, Gabriel Akuwudike, entre otros.

Los nuevos episodios de la serie tendrán a Sauron creando el icónico Anillo Único. | Fuente: @theringsofpower

Serie El señor de los anillos: los anillos del poder es la más vista en Prime Video

Prime Video confirmó que la primera temporada de El señor de los anillos: los anillos del poder sigue siendo "el mayor estreno de una serie en su historia". En esa misma línea, The Hollywood Reporter precisa que la segunda temporada "es la temporada que regresa con más vistas del servicio de streaming por cantidad de horas vistas".

"Amazon dice que 170 millones de espectadores en todo el mundo han visto el programa y ha sido uno de los principales impulsores de nuevas suscripciones a Prime", señaló el portal.

Jennifer Salke, directora de Amazon Prime Video, resaltó que los compradores de la segunda temporada generaron “más de 55 millones de espectadores”. Según informó el estudio, la serie de El señor de los anillos se ubica entre las cinco series más vistas en el streaming. “La compañía espera que la última temporada alcance a la primera que alcanzó más de 150 millones de espectadores”, sostiene la ejecutiva.

A fines de setiembre del año 2024, Nielsen, compañía de medición de audiencia en Estados Unidos, informó que la serie precuela de El señor de los anillos logró mil millones de minutos vistos en la primera semana de su emisión en el país norteamericano.

La cuenta oficial de Instagram de The Rings of Power ratificó que la serie es la más vista en Prime Video. “Nuestro número de espectadores internacionales es aproximadamente tres veces el público estadounidense, así que gracias a los fans mundiales por seguir haciendo El señor de los anillos el número uno en todo el mundo en Prime Video”, se lee en el post.

Sinopsis oficial de The Lord of the Rings: The Rings of Power, Season 3.Fuente: @theringsofpower

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis