"Imperfecta y falible": las primeras críticas a 'Back to Black', película biográfica de Amy Winehouse

Back to Black, la nueva película biográfica sobre la vida de Amy Winehouse, llegará a los cines peruanos este jueves 11 de abril con una gran expectativa de los fanáticos de la fallecida cantante británica, quien se volvió un ídolo de los géneros jazz y soul.

A inicios de febrero, Focus Features, distribuidora oficial del largometraje, difundió el primer tráiler oficial del biopic de Amy Winehouse, quien será personificada por la actriz Marisa Abela bajo la dirección de Sam Taylor-Johnson.

Este nuevo proyecto es el primero en llegar a la pantalla grande con el fin de profundizar en la vida y fama de Amy Winehouse, quien entró en la historia de la música obteniendo cinco premios Grammy con sus éxitos 'Rehab' y 'Back to Black'.

Es así como Latinoamérica será uno de los primeros continentes donde se mostrará en cines parte de la memorable carrera de Amy Winehouse, luego de un acuerdo entre sus padres y StudioCanal UK para realizar el rodaje desde enero de 2023.

Del mismo modo, diversos medios internacionales ya publicaron sus críticas al filme sobre Amy Winehouse destacando la actuación de Marisa Abela para interpretarla en sus facetas más íntimas. A continuación, revisaremos algunas de ellas.

La cineasta británica Sam Taylor-Johnson dirige la película 'Back to Black'. | Fuente: Focus Features

Variety, Deadline y otros medios destacan película sobre Amy Winehouse

Marisa Abela, la actriz protagonista de Amy Winehouse, recibió elogios por su actuación con su personaje de la cantante británica demostrando que fue la adecuada para el papel. Owen Gleiberman, crítico de cine en Variety, señaló: "Marisa Abela clava a Amy Winehouse en cada mirada, estado de ánimo y nota en un biopic a la vez franco e intimidante".

Por su parte, Peter Bradshaw, crítico de cine en The Guardian, sostuvo: "La mejor película de Sam Taylor-Johnson hasta la fecha está más interesada en el romance y la creatividad que en los demonios o la culpa". Del mismo modo, en The Hollywood Reporter rescataron la parte humana de Back to Black. "Es, como su heroína, imperfecta y falible, pero frecuentemente muy conmovedora", mencionó su colaboradora Leslie Felperin.

En ese sentido, Damon Wise, de Deadline, destacó la trama realizada por Sam Taylor-Johnson. "Un retrato inesperadamente complejo (…) El formato de biopic musical no le hace justicia, pero sería una ópera impresionante" mientras que Jonathan Romney, del portal Screendaily, consideró destacable a su protagonista. "Es una impresionante plataforma para su estrella, Marisa Abela", acotó.

'Back to Black': sinopsis, producción y elenco de actores

Back to Black es una película biográfica de drama musical sobre la vida de Amy Winehouse, cantante que marcó historia en la música jazz y soul por su voz y los premios obtenidos gracias a su talento.

El filme está bajo la dirección de Sam Taylor-Johnson con el guion escrito por Matt Greenhalgh. Alison Owen y Debra Hayward son los productores ejecutivos mientas que Polly Morgan y Martin Walsh son los responsables de la fotografía y montaje, respectivamente.

Back to Black se centrará en los inicios de Amy Winehouse, sus premios Grammy, sus conciertos, su vida amorosa con Blake Fielder-Civil, su relación con sus padres, entre otros aspectos.

"La película narra la vida personal y profesional de la cantante y compositora Amy Winehouse, que comenzó como cantante de jazz para convertirse en una superestrella mundial de la música ganadora de varios premios Grammy. Su vida se truncó en 2011 a los 27 años provocada por una vida llena de consumo y abuso de alcohol y drogas", se lee en la sinopsis oficial.

Marisa Abela es la protagonista de Back to Black. Ella está acompañada de un destacado elenco conformado por: Jack O'Connell (Blake Fielder-Civil), Eddie Marsan (Mitch Winehouse), Juliet Cowan (Janis Winehouse), Lesley Manville (Cynthia Winehouse) y Jeff Tunke (Mark Ronson).

'Back to Black' mostrará parte de la vida profesional y personal de Amy Winehouse.Fuente: Focus Features

