Los históricos estudios Paramount lanzarán sus grandes producciones, como "Misión imposible 7", “Top Gun: Maverick" y "A Quiet Place 2", directamente por streaming 45 días después de su estreno en cines.



Los títulos llegarán a la nueva plataforma Paramount+, un contenedor de producciones similar a Netflix y Disney+ que se inaugura el 4 de marzo en Estados Unidos, Canadá y América Latina, para más tarde dar su salto al continente europeo.



Viacom CBS, propietaria de la marca, anunció la estrategia durante una jornada de inversores ideada como promoción del nuevo servicio, que tendrá dos planes, uno de 4,99 dólares al mes y otro de 9,99.



De esta manera, Paramount imitará la estrategia de otros estudios clásicos de Hollywood.



Durante la pandemia, Disney ha estrenado directamente películas como "Soul" (Pixar) y "Mulan" (con un coste extra) mientras que la Warner Bros. hizo una apuesta más agresiva al lanzar sus cintas directamente por "streaming" el mismo día que llegaran a los cines.



"El público está cambiando en sus hábitos y queremos asegurarnos de que estas películas estén disponibles cuando aún estén frescas después de una presentación completa en cines", explicó a la revista Variety el director de Paramount Pictures, Jim Gianopulos.



Una nueva plataforma de 'streaming'

Con esta maniobra, el estudio pretende potenciar las suscripciones a un nuevo servicio de streaming que llega meses, sino años, más tarde que el de sus competidores inmediatos, siendo HBO Max y Peacock (de NBCUniversal) los más recientes.



En los últimos meses, Paramount se había mantenido a flote tras vender a Netflix y Amazon películas como “The Trial of the Chicago 7”, “Coming 2 America” y “Without Remorse". Sin embargo mantenía aplazadas las fechas de estreno de títulos como "Misión imposible 7" esperando la reapertura de cines.



Aunque por el momento dará una prioridad de 45 días al estreno en salas, otras cintas se estrenarán exclusivamente en Paramount+. Ese es el caso de la secuela de "Actividad Paranormal", "Pet Sematary" y "The In Between".



A las más de 2.500 películas que compondrán un catálogo, repleto de clásicos de la talla de "Pulp Fiction", se sumarán las nuevas versiones de las series "The Rugrats" y "Fraiser". (Con información de EFE).



