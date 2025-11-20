HBO anunció la renovación de 'House of the Dragon' para una cuarta temporada

HBO confirmó que House of the Dragon tendrá una cuarta temporada, programada para estrenarse en 2028. El anuncio se realizó durante una presentación de prensa en Nueva York, donde el CEO de la cadena, Casey Bloys, también compartió novedades sobre otras producciones del universo de Game of Thrones.

La tercera temporada de la serie, centrada en la historia de la familia Targaryen, está prevista para llegar en el verano de 2026.

Durante el mismo evento, Bloys informó que la otra precuela de la franquicia, A Knight of the Seven Kingdoms, fue renovada para una segunda temporada antes de su debut oficial, programado para el 18 de enero. Su segunda entrega está prevista para 2027, lo que asegura estrenos anuales de historias ambientadas en Westeros hasta 2028.

Según Variety, durante la presentación, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y responsable de las series dramáticas y películas del canal, señaló que House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms permitirán explorar la amplitud del mundo de Westeros y adelantó que la historia de Dunk y Egg, así como las nuevas batallas de la saga Targaryen, formarán parte de los estrenos más destacados de la cadena en los próximos años.

El equipo detrás de House of the Dragon

House of the Dragon está basada en Fire & Blood, la obra de George R. R. Martin que narra los orígenes y conflictos de la casa Targaryen, dos siglos antes de los eventos de Game of Thrones.

La serie cuenta con un amplio elenco conformado por Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

Ryan Condal continúa como creador y showrunner, además de ejercer como productor ejecutivo junto a George R. R. Martin, Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett.