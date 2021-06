Jennifer López y Netflix firman un acuerdo para producir películas y documentales | Fuente: EFE

Jennifer López y su compañía Nuyorican Productions producirán películas y documentales para Netflix gracias a un acuerdo de colaboración exclusivo que la plataforma de "streaming" anunció este lunes.



La estrella ya trabaja en dos largometrajes que también protagonizará: El thriller de acción "The Mother", dirigido por Niki Caro ("Mulan") y cuyo estreno está previsto para finales del año que viene; y la cinta "The Cipher", que adaptará la novela homónima de Isabella Maldonado.



"Me emociona anunciar mi alianza con Netflix. Creo que no hay mejor hogar que esta empresa de creación de contenido, que mira hacia al futuro y busca desafiar los convencionalismos", afirmó la actriz y cantante en un comunicado.



El acuerdo, que se extenderá por "varios años", incluye la creación de cintas de ficción y documentales, producidas o protagonizadas por López y dirigidas por talentos femeninos, avanzó Netflix.

"En todos los aspectos de su carrera, Jennifer López ha sido una fortaleza en el mundo del entretenimiento", añadió Scott Stuber, director del área internacional de películas de Netflix.



Además, la estrella latina tiene otros dos proyectos pendientes fuera del acuerdo con Netflix.



Por un lado, estrenará junto a Maluma la comedia romántica "Marry Me" el 11 de febrero de 2022, justo para coincidir con la fiesta de San Valentín, después de vivir innumerables aplazamientos por la pandemia del coronavirus.



Ambientada en Nueva York y dirigida por Kat Coiro, realizadora de series como "Shameless" o "Modern Family", la comedia también cuenta con una banda sonora interpretada por López y Maluma.



Por otro lado, Jennifer López rodará "Shotgun Wedding", otra comedia romántica que iba a protagonizar con Armie Hammer, hasta que el actor fue despedido del proyecto por una serie de escándalos sexuales que se difundieron en redes sociales.

(Con información de EFE)



