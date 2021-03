Jennifer Lopez y Alex Rodríguez terminaron oficialmente su romance. | Fuente: AFP

Ha sido un día de rupturas. Jennifer Lopez y Alex Rodríguez oficialmente terminaron su relación poniendo fin así a su compromiso de dos años. "Esto ha tardado mucho en llegar", indicó una fuente a People.

J.Lo y A-Rod anunciaron que iban a casarse en marzo del 2019, durante una romántica pedida de mano en Bahamas. Durante el 2020, a causa de la pandemia, tuvieron que cancelar dos veces la boda.

Si bien ninguno se ha manifestado al respecto, el mes pasado se especuló que Alex Rodríguez sostuvo un romance con la maquillista y estilista Madison LeCroy. No obstante, una fuente aseguró a People que ambos no se conocen.



A inicios de año, Jennifer Lopez se sinceró sobre tener que posponer su matrimonio dos veces. "Teníamos planeado lo que realmente queríamos hacer, no sé si seremos capaces de recrearlo", dijo en el programa "In the Morning". "Lo cancelamos y desde entonces no hemos vuelto a hablar de ello", manifestó la cantante sobre el enlace que ambos deseaban se diera en el extranjero.

La cantante también reveló que ella y el exbeisbolista realizaron terapia de pareja para fortalecer su relación. “Nos pusimos manos a la obra. Hicimos terapia. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación”, contó la artista.

RELACIONES PREVIAS

J.Lo ha estado casada tres veces: con Ojani Noa, el bailarín Cris Judd y el cantante Marc Anthony, con quien tuvo mellizos hace 13 años. También mantuvo una relación con el actor y productor Ben Affleck.

Alex Rodríguez se retiró de la Liga Mayor de Beísbol en 2016 tras una larga carrera, fundamentalmente con los New York Yankees. Ganó el título de la Serie Mundial con los Yankees y fue un All-Star 14 veces.

Sus logros se vieron opacados por su admisión de que había usado drogas para mejorar su rendimiento. Actualmente se desempeña como analista de beísbol. Él estuvo casado con Cynthia Scurtis, con quien tuvo dos hijas.