Paramount no se rinde y refuerza su oferta para adquirir Warner Bros. con millonaria garantía de Larry Ellison

Larry Ellison ofrece una garantía de 40.400 millones de dólares para adquirir Warner Bros.
Larry Ellison ofrece una garantía de 40.400 millones de dólares para adquirir Warner Bros. | Fuente: Paramount Pictures
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La noticia tiene lugar apenas una semana después de que el consejo de administración de WBD rechazara por unanimidad la OPA (Oferta Pública de Adquisición) formulada por Paramount.

El magnate multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount, ofreció una garantía personal de 40 400 millones de dólares para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD).

En un comunicado divulgado el lunes, Paramount Skydance indica que Ellison aceptó otorgar esta garantía de 40 400 millones de dólares del financiamiento en capital para la oferta y por cualquier reclamación por daños contra Paramount.

Así, el empresario acordó no revocar el fideicomiso de la familia Ellison ni transferir sus activos "de forma perjudicial" mientras la transacción esté en curso.

Sin embargo, Paramount mantiene su oferta de adquirir la totalidad de la compañía por 30 dólares por acción en efectivo, lo que colocaría el valor de la transacción en unos 108 400 millones de dólares.

Warner Bros. Discovery rechazó la oferta hostil de Paramount 

La noticia tiene lugar apenas una semana después de que el consejo de administración de WBD rechazara por unanimidad la OPA (Oferta Pública de Adquisición) formulada por Paramount al considerar que no beneficiaba a sus accionistas ni mejoraba el acuerdo de fusión suscrito con Netflix.

Según la nota de la empresa, la compañía ha modificado su oferta "para abordar las preocupaciones de WBD", que manifestó que su valor era "insuficiente" y acarreaba "importantes riesgos y costes".

WBD alcanzó un acuerdo con Netflix a principios de mes para vender la empresa por 82 700 millones de dólares, incluyendo deuda. A continuación, Paramount entró en el escenario con su opa hostil.

Netflix había acordado pagar 27,75 dólares por acción, en una combinación de efectivo y acciones, por los estudios de Warner y el servicio de streaming HBO Max.

Momentos antes de la apertura de Wall Street, las acciones de Paramount subían un 3,6 %, mientras que las de Warner Bros Discovery avanzaban un 4 %.

Netflix Paramount Warner Bros.

