Llegó el tráiler oficial del Snyder Cut de "Justice League". | Fuente: HBO Max

Se trata del mejor regalo que podrían recibir los fans de los superhéroes por San Valentín. Se lanzó el tráiler oficial de la versión de "Justice League" de Zack Snyder, dando a la audiencia un anticipo de lo que serán las cuatro horas de la película de DC Films.

El adelanto cuenta con un montón de escenas que no figuraron en la versión de 2017 y se presentan para reflejar la propuesta original del director sobre la primera reunión en el cine de Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Cyborg y Aquaman.

Entre las escenas destaca una épica batalla entre la Liga de la Justicia y el villano Darkseid (Ray Porter), quien finalmente no fue incluido en la primera versión. También aparece una conversación entre el Joker (Jared Leto) y Batman (Ben Affleck) que insinúa el arco argumental de "Knightmare".

"Vivimos en una sociedad en la que el honor es una memoria distancia... ¿No es cierto Batman?", dice el payaso del crimen en el tráiler del Snyder Cut de "Justice League".

La cinta se enfoca en los superhéroes que se unen para proteger al mundo de las catástrofes de Darkseid, Steppenwolf y DeSaad quienes, como buenos villanos, amenazan con destruir el planeta.

La nueva película, que se estrenará por HBO Max, incluye nuevas secuencias y montajes con efectos especiales protagonizadas por los principales héroes.

Sin más preámbulos, puedes ver el nuevo tráiler a continuación:

UNA NUEVA PELÍCULA

Se confirmó la fecha de estreno de "Zack Snyder's Justice League", más conocido como el Snyder Cut. La cinta de superhéroes llegará directamente a la plataforma HBO Max el próximo 18 de marzo del 2021.

"Será algo completamente nuevo. Y, especialmente para aquellos que vieron la película original, será una nueva experiencia alejada de esa cinta", dijo previamente el director Snyder a The Hollywood Reporter.

Como se recuerda, tras el fallecimiento de su hija, el realizador dejó el proyecto que fue terminado por Joss Whedon. Desde entonces, los fans reclamaron en las redes sociales, bajo la etiqueta #ReleaseTheSnyderCut, que viera la luz su versión. Solo faltan algunas semanas para cumplir el deseo de los cinéfilos.

"Zack Snyder's Justice League" es protagonizada por Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Mujer Maravilla), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (Flash) y Ray Fisher (Cyborg).

El nuevo montaje de "Justice League" será una gran baza para HBO Max, la nueva plataforma streaming de WarnerMedia que llegará a Latinoamérica en la segunda mitad del 2021.