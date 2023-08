'Scott Pilgrim' ya tiene su primer avance y fecha de estreno en Netflix

Scott Pilgrim regresa, pero esta vez, en forma de serie animada. Netflix, que se hizo cargo de la producción de esta nueva adaptación audiovisual, acaba de confirmar la fecha oficial de estreno del anime junto al primer avance.

Para esta propuesta, el gigante del streaming ha reunido todas las piezas clave que convirtieron a la película live-action Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños en un filme aclamado por la crítica.

Por si fuera poco, la nueva adaptación contará con el respaldo creativo de Bryan Lee O’Malley, el autor del cómic de culto; además de Edgar Wright, director de la cinta estrenada en 2010.

Bajo el título de Scott Pilgrim: Takes Off, el lanzamiento de la nueva serie animada de Netflix se concretará a partir del 17 de noviembre de este año.

El elenco de Scott Pilgrim se reunirá para el nuevo anime

Tal como se mostró en el reel de presentación preparado por Netflix, el reparto confirmado para el anime de Scott Pilgrim es el siguiente:

Michael Cera como Scott Pilgrim

Mary Elizabeth Winstead como Ramona Flowers

Satya Bhabha como Matthew Patel

Kieran Culkin como Wallace Wells

Chris Evans como Lucas Lee

Anna Kendrick como Stacey Pilgrim

Brie Larson como Envy Adams

Alison Pill como Kim Pine

Aubrey Plaza como Julie Powers

Brandon Routh como Todd Ingram

Jason Schwartzman como Gideon Graves

Johnny Simmons como Young Neil

Mark Webber como Stephen Stills

Mae Whitman como Roxie

Ellen Wong como Knives Chau

En lo que respecta a la animación, ésta correrá a cargo de Science Saru, compañía que estuvo detrás de animes como Devilman Crybaby y Eizoken ni wa Te wo Dasu na!. Bryan Lee O'Malley y BenDavid Grabinski serán los productores ejecutivos, guionistas y showrunners.

Una carta de amor para los fans de Scott Pilgrim

"Desde el estreno de la película en 2010, hemos realizado sesiones de preguntas y respuestas, hemos recordado la película y hemos hecho lecturas benéficas, pero nunca habíamos tenido la ocasión de reunir a toda la banda en un proyecto real. Hasta ahora… El creador original, Bryan Lee O'Malley, junto con el guionista BenDavid Grabinski han conjurado una serie anime de Scott Pilgrim que no sólo expande el universo, sino que también... bueno, sólo hay que verlo. Me complace anunciar que he ayudado a convencer a todo el reparto original para que vuelva a poner voz a sus personajes en esta nueva y épica aventura. Van a disfrutar de lo lindo", mencionó Edgar Wright en un comunicado para anunciar la nueva adapatación.

El cómic fue adaptado por Wright en una película que tuvo éxito de crítica pero fue una decepción en taquilla. No obstante, esto no le impidió convertirse en un clásico de culto y hasta impulsó las carreras de aquellos que participaron en él.