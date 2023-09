Disney+ en octubre 2023: 'Loki 2', 'The Boogeyman' y más estrenos que llegan a la plataforma

Nuevos ingresos llegan a Disney+: desde películas hasta nuevas series. Uno de los estrenos más esperados llega el próximo 6 de octubre y se trata de la secuela de Loki. Aquí veremos las aventuras del popular ‘Dios del engaño’, quien tendrá varios viajes en líneas diversas del tiempo para enfrentar a conocidos personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)

A continuación, los estrenos en Disney+ en octubre 2023.

Series

1 de octubre

Dear Mama de FX

6 de octubre

Loki - temporada 2

11 de octubre

Nada

13 de octubre

Pesadillas

18 de octubre

Bienvenidos al Wrexham Football Club de FX - temporada 2

25 de octubre

Noche de chicas

Alabada sea Petey

Películas

4 de octubre

Mansion encantada (Haunted Mansion)

11 de octubre

The Boogeyman

18 de octubre

Apéndice

25 de octubre

Lego Marvel Avengers: Código rojo - Un especial animado de 45 minutos.

Loki 2 es el estreno más esperado de Disney+

Loki tiene a Tom Hiddleston como su principal protagonista en este nuevo viaje en el tiempo donde hay muchas novedades que harán que ‘El Dios del Engaño’ quedé listo para causar el caos.

En efecto, Marvel decidió lanzar en sus diferentes plataformas digitales, el nuevo tráiler confirmando la aparición esperada de Ke Huy Quan en esta segunda temporada donde el antihéroe compartirá pantalla -otra vez- con el actor Owen Wilson.

La serie original de Disney+ está ambientada luego de los eventos de Avengers: Endgame donde Loki continúa trabajando con la Autoridad de Variación del Tiempo con el fin de averiguar donde se encuentran los superhéroes que causan destrozos en diferentes épocas del tiempo del multiverso cómic.

Owen Wilson, por su parte, revive el papel de Mobius M. Mobius donde su personaje dará un cambio radical tras la pérdida de memoria causada en la primera temporada. Otros de los actores que regresan son: Eugene Cordero, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Tara Strong, Rafael Casal, entre otros.

Por otro lado, entre las nuevas incorporaciones, figura Quan, conocido por su papel ganador del Oscar como Waymond en la película dramática Everything Everywhere All At Once. El actor será un nuevo personaje que trabajar para Time Variance Authority.

De igual manera, de acuerdo con lo visto en el adelanto, la actriz Kate Dickie (Game of Thrones) dará vida a la villana Miss Minute en esta saga de Loki que incluye seis nuevos episodios escritor por Eric Martin.