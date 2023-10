Lady Gaga dedica canción 'Born This Way' a víctimas de tiroteo en Las Vegas del 2017

Lady Gaga se presentó en un concierto el último domingo 1 de octubre en el Park MGM de Las Vegas, en Estados Unidos, donde dedicó su exitosa canción ‘Born This Way’ en homenaje a las víctimas del tiroteo sucedido el 1 de octubre de 2017 donde murieron 59 personas y otras 500 resultaron heridas producto de la masacre cometida por el jugador profesional Steven Paddock quien abrió fuego contra la multitud que disfrutaba de un evento de country.

“Solo quiero recordarles a todos los presentes lo maravillosa que es esta ciudad, resiliente (…) Quiero dedicar esta canción a todos los que perdimos”, expresó Lady Gaga instantes antes de tocar el piano para interpretar su sencillo en una versión simplificada.

Seguidamente, el público aplaudió el gesto de Lady Gaga tras recordar los seis años transcurridos en uno de los sucesos más sangrientes registrados en Estados Unidos.

Cabe mencionar que ‘Born This Way’ es uno de los temas himnos de Lady Gaga en favor de las luchas sociales, especialmente en la comunidad LGBTQ+, debido a la letra del sencillo que habla del amor que debe tenerse uno mismo y estar orgulloso de cómo es.

“Soy hermosa a mi manera porque dios no comete errores. Estoy en el camino correcto, nena, nací así. No te escondas en el arrepentimiento, solo ámate a ti mismo, y estarás listo. Estoy en el camino correcto, nena, nací de esta manera”, expresa Lady Gaga en el coro de la canción lanzada en el 2011 dentro del álbum con el mismo nombre.

Lady Gaga también rindió un homenaje a su amigo y cantante Tonny Bennet | Fuente: Instagram (ladygaga)

Lady Gaga rindió homenaje a su amigo y cantante Tony Benett

Lady Gaga también rindió un homenaje a su amigo y cantante Tonny Bennet, con quien grabó dos álbumes: ‘Cheek to Cheek’ y ‘Love for Sale’.

Anthony Dominick Benedetto, conocido como Tony Bennett, falleció el último 21 de julio, días antes de cumplir 97 años. En ese sentido, Lady Gaga entonó 'Fly me to the Moon' recordando cuánto extraña a su amigo.

"Estoy segura de que saben que fue un intérprete maravilloso e increíble. Tocó jazz todo el tiempo que pudo, estuvo cantando una semana antes de fallecer (...) Él era simplemente la persona más optimista. Siempre podía encontrar lo bueno en todo", sostuvo la intérprete de 'Poker Face'.

Lady Gaga seguirá con su breve gira de conciertos en Las Vegas hasta el 5 de octubre donde eligió una lista de canciones emblemáticas como: 'Luck Be a Lady', 'Mambo Italiano', 'La Vie En Rose'. y 'Fly Me to the Moon' con versiones animadas de 'Bad Romance', 'Paparazzi', 'Born This Way' y 'Stupid Love'.