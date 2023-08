Percy Jackson and the Olympians: confirman fecha de estreno y lanzan nuevo tráiler

En honor al cumpleaños número 18 del héroe del famoso joven semidiós Percy Jackson, Disney+ nos sorprende con un emocionante regalo: el lanzamiento del segundo tráiler de la tan esperada serie Percy Jackson and the Olympians. Pero eso no es todo, ya que también se ha revelado que el estreno de esta aventura épica será con un emocionante doble episodio el 20 de diciembre de 2023.

Este avance nos brinda más detalles y personajes de esta versión para streaming. “Todas las historias que te conté sobre dioses griegos y semidioses son reales”, explica Sally Jackson, interpretada por Virginia Kull, la madre de Percy. El Campamento Mestizo cobra vida ante nuestros ojos, junto con la imponente presencia de deidades como Ares, interpretado por Adam Copeland, y la inquietante mirada de Medusa, encarnada por Jessica Parker Kennedy.

¿De qué trata Percy Jackson and the Olympians?

La trama se centra en un joven de 12 años, Percy Jackson, quien descubre su linaje divino y se ve envuelto en una misión épica para limpiar su nombre. Acusado injustamente de robar el rayo maestro de Zeus, Percy, junto a sus fieles compañeros Annabeth y Grover, se embarcará en una aventura que abarca el Olimpo y más allá. La serie está basada en el primer libro de la saga literaria, El ladrón del rayo.

¿Quienes conforman el reparto?

El reparto de la serie Percy Jackson and the Olympians está lleno de talento joven y reconocidas caras de la industria. Walker Scobell lidera el elenco como Percy, acompañado por Aryan Simhadri como Grover y Leah Sava Jeffries en el papel de Annabeth Chase.

Además, el Olimpo cobrará vida con actores destacados como Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Megan Mullally y el luchador de WWE Adam Copeland, entre otros. También marca una de las últimas apariciones en pantalla de Lance Reddick, quien interpretará a Zeus.

Visto bueno del autor

La serie llega como un refrescante intento de capturar la esencia de las populares novelas de Rick Riordan en la pantalla. Aunque hubo adaptaciones cinematográficas anteriores, esta de Disney+ serie promete una inmersión más fiel en el universo de Percy Jackson, ya que el auto ha coescrito los dos primeros episodios.

En 2010 se estrenó en el cine Percy Jackson y el ladrón del rayo, bajo la dirección de Chris Columbus. La secuela, El mar de los monstruos, a cargo del director Thor Freudenthal, llegó tres años después. Ambas entregas fueron protagonizadas por Logan Lerman, Alexandra Daddario y Brandon T. Jackson.