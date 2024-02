Revelan la millonaria cifra que pagó Disney+ para transmitir la película de Taylor Swift

La película Taylor Swift: The Eras Tour confirmó, recientemente, la fecha de su lanzamiento al streaming, de la mano de Disney Plus, para el próximo 15 de marzo. Asimismo, la propia Taylor Swift se animó a expresar su alegría por esta adaptación de su documental de conciertos que estará disponible en todos los hogares que tengan la popular plataforma. Ahora, se reveló la millonaria cifra que tuvo que pagar la compañía por tener el filme de la cantante de pop.

De acuerdo con un reporte de Clarín, el portal periodístico Puck News fue quien se encargó de dar a conocer que Disney Plus desembolsó más de 75 millones de dólares a Taylor Swift Productions para que el largometraje de giras de Taylor Swift se pueda transmitir en exclusiva en la plataforma de streaming de Disney junto con todo su contenido.

Del mismo modo, se supo que la idea de Disney+ en llevar Taylor Swift: The Eras Tour por todo el mundo para que los fanáticos de la intérprete de 'Anti-hero' puedan disfrutar del filme estrenado el último 13 de octubre en las salas de cine del mundo.

Sin embargo, eso no es todo. El informe de Puck News asegura que Disney superó la oferta dada en un primer momento por Netflix y la industria Universal Pictures, que se encargó de la distribución digital de la película de Taylor Swift. Es así como la industria de Mickey Mouse se hizo con los derechos de transmisión.

Película de Taylor Swift recaudó más de 260 millones de dólares. | Fuente: Instagram (taylorswift)

Director de Disney “emocionado” por adquisición del filme de Taylor Swift

Anteriormente, Bob Iger, director de Disney, afirmó estar “emocionado” por el acuerdo que llegaron con la productora de Taylor Swift y con AMC Theatres para que el filme, que estuvo entre las 20 películas más taquilleras del 2023, pueda estar a disposición de los fans de la nueva ‘Reina del pop’.

“The Eras Tour ha sido un verdadero fenómeno que ha emocionado y continúa emocionando a los fanáticos de todo el mundo, y estamos muy emocionados de llevar este concierto electrizante al público cuando lo desee, exclusivamente en Disney Plus”, señaló el ejecutivo, de acuerdo con Variety, en un evento de la compañía.

Película de Taylor Swift recaudó más de 260 millones de dólares

Taylor Swift: The Eras Tour logró superar los 260 millones de dólares en taquilla a nivel global situándose en el puesto 19 de los estrenos más vistos este 2023 en todo el mundo, según el ranking del portal de cine Box Office Mojo.

En un comienzo, la película de Taylor Swift alcanzó hasta 100 millones de dólares de facturación en preventas convirtiéndose en el filme de conciertos más taquillero de la historia de Estados Unidos superando a Justin Bieber: Never Say Never el 2011, y la icónica película de Michael Jackson, This Is It, el 2009.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis