Tales of the Empire: Diana Lee Inosanto, la voz de Morgan Elsbeth, nos sumerge en el lado oscuro de Star Wars

Desde la primera trilogía de George Lucas, que comenzó en 1977, el universo de Star Wars ha cautivado a los fanáticos con la complejidad de sus villanos. En Tales of the Empire, la última entrega de la franquicia, nos adentramos en la historia de uno de ellos: Morgan Elsbeth, "una sobreviviente" que "ha recorrido un largo camino" antes de protagonizar su propia serie animada.



Tales of the Empire es un viaje que abarca la venganza, el odio y la redención. Esta miniserie de cortos animados ofrece una perspectiva única del Imperio. A diferencia de su predecesora, Tales of the Jedi, la serie se narra las historias individuales de Morgan Elsbeth y Barriss Offee, explorando cómo sus caminos se ven influenciados por la oscuridad.

De doble de acción a protagonista de Star Wars

La actriz estadounidense Diana Lee Inosanto ha interpretado previamente a Morgan en The Mandalorian y Ahsoka. Ahora presta su voz al mismo personaje en Tales of the Empire, la segunda entrega de una trilogía de precuelas que inició con Tales of the Jedi en 2022, explorando personajes vinculados al Imperio Galáctico.



"Todavía me pellizco todos los días", confiesa Inosanto, quien encontró su camino en Hollywood durante la década de 1990 como doble de acción. "Era la madre de un niño con autismo tratando de encontrar mi camino. Es irónico y sorprendente interpretar a un personaje de Star Wars cuya esencia es la supervivencia", agrega.



En este sentido, destaca la importancia de representar a un personaje fuerte en el universo de ciencia ficción conocido por sus mujeres rebeldes y protectores. "Es asombroso cuántas mujeres están amando la representación de personajes femeninos fuertes. Pero también hay hombres que me dicen: 'Me encanta que mi hija vea mujeres capaces de defenderse y luchar por lo que creen'".

El legado de George Lucas en las manos de Dave Filoni

El director y guionista Dave Filoni ha estado al frente de muchos proyectos del universo de Star Wars desde 2008, incluidos algunos episodios de The Mandalorian y las series Tales of Jedi y Ahsoka, y la recién estrenada Tales of the Empire. Diana Lee Inosanto elogia el compromiso de Filoni con la filosofía de Star Wars y su fidelidad a la visión de George Lucas.



"Amo que Dave esté llevando el manto que le compartió George Lucas. Dave es como esta enciclopedia ambulante, pero también está tan comprometido con proteger el universo de Star Wars y se asegura de mantenerse, filosóficamente, alineado con lo que George Lucas imaginó. Lo hace maravillosamente", agrega.

¿Cómo fue interpretar a Morgan Elsbeth?

Inosanto ha dado vida a Morgan Elsbeth en The Mandalorian y Ahsoka y ahora profundiza en su historia en Tales of the Empire. Para constuir este "personaje dominante y fuerte" se inspiró en grandes conquistadores históricos, como Julio César y Catalina la Grande, y en su conocimiento previo del universo de Star Wars.



"Tuve la ventaja de ver The Clone Wars y Rebels con mis hijos, así que ya sabía que Morgan sería una Hermana de la Noche", cuenta.

También recurrió a libros como Thrawn de Timothy Zahn, Bug de E. Anne Convery y videojuegos de la franquicia como Fallen Order para comprender mejor el personaje.



Lejos de constituir un desafío, el tránsito del live-action a la animación fue "casi lo mismo" para Inosanto. "Mi enfoque como actriz fue similar. Mantuve el mismo compromiso, traté de comprender la dinámica de Morgan con las personas en cada escena. También hubo fisicalidad en la sala de sonido. Por ejemplo, con la respiración. La única diferencia es que vestía ropa más cómoda, en lugar de los trajes ajustados [en el set de grabación]".

¿Qué le espera a Morgan Elsbeth?

Agradecida por la oportunidad de explorar el pasado de Morgan Elsbeth, Diana Lee Inosanto reconoce que "todos somos seres complejos y, sin duda, Morgan no es una excepción", mientras sugiere que esta podría no ser la última vez que la interprete.



"Estoy segura de que hay más por venir. Todos nos emocionamos al ver a Asajj Ventress en Bad Batch", comentó brevemente. También resalta la habilidad de Morgan para cuidar a otros, incluyendo a su madre y a sus Hermanas de la Noche, y su disposición para luchar codo a codo y proteger a los demás.



"Star Wars se trata de esperanza, de resistencia. Vemos tantos personajes complicados, a veces entrañables y a veces oscuros, pero cuando las juntamos... es increíble que estas historias destaquen algo sobre nosotros mismos", comenta mientras reflexiona que "es un privilegio ser parte de esta historia".

La serie animada 'Tales of the Empire' consta de seis episodios.Fuente: Lucasfilm

'Tales of the Empire' se encuentra disponible en Disney+.Fuente: Lucasfilm

La serie animada 'Tales of the Empire' es la secuela de 'Tales of the Jedi'.Fuente: Lucasfilm

