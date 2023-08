'Ahsoka': nuevo tráiler de la serie de Star Wars muestra el regreso de Anakin Skywalker

Anakin Skywalker aparecerá en Ahsoka, la nueva serie de Star Wars. Esto se confirma tras el emocionante nuevo tráiler que Disney acaba de liberar y en el que la voz de Hayden Christensen aparece retomando su famoso papel tras el estreno de Obi-Wan Kenobi.

Varios fanáticos han esperado el regreso del actor, quien tiempo atrás recibió críticas mixtas por su interpretación de Anakin en la trilogía de las precuelas. Con el tiempo logró ganarse el cariño de muchos entusiastas de Star Wars, tanto por encarnar al joven Jedi como a Darth Vader.

¿Qué tipo de apariciones tendrá Anakin en Ahsoka?

Las imágenes de este nuevo tráiler muestran a Anakin como parte de los flashbacks, una técnica narrativa que se ha repetido en las series del universo de Star Wars. Siguiendo el avance de la serie, es posible que Anakin también tenga una aparición como espectro o fantasma de la Fuerza.

Además, es probable que el personaje de Hayden Christensen aparezca interactuando con la protagonista o que haya varias secuencias retrospectivas en las que una joven Ahsoka aparezca como aprendiz de Anakin.

¿De qué trata la serie Ahsoka?

La serie creada por Dave Filoni y Jon Favreau relata las aventuras de Ahsoka Tano. Ella emprenderá un viaje para hallar al villano Thrawn y poder tener pistas para volver a ver a Ezra Bridger, un joven jedi que desapareció hace un par de años en el conflicto de Lothal.

Cabe mencionar que Ahsoka hizo su aparición en en producciones anteriores de la franquicia como Clone Wars y Star Wars Rebels; además en la serie del momento, The Mandalorian, esta vez en live-action. Asimismo, tuvo episodios dedicados a ella en Tales of the Jedi. Esto hace que los fans se den una idea de lo que se viene en esta nueva serie.

¿Cuándo se estrena Ashoka?

Ashoka también tiene en su reparto a Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant y Eman Esfandi. Los episodios están dirigidos por Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel y Rick Famuyiwa.

Dave Filoni es el jefe de redacción y productor ejecutivo junto con Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson y Carrie Beck. Karen Gilchrist es la coproductora ejecutiva.

La serie se estrenará el próximo 23 de agosto a través de la plataforma Disney+.