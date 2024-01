Willem Dafoe: "Las películas más difíciles y desafiantes no funcionan en el streaming"

Willem Dafoe no tiene ningún problema en dar su apreciación sobre la actualidad del cine y cómo la industria se ha venido manejando tras la aparición de plataformas digitales donde las personas ahora pueden disfrutar de una película desde su hogar al poco tiempo de su estreno en la pantalla grande.

En una entrevista dada a The Guardian, el actor de 68 años mencionó que “las películas más desafiantes” generalmente no tienen buenos resultados en el streaming ya que, en su opinión, los suscriptores prefieren ir a su casa para “ver algo estúpido”.

"El tipo de atención que la gente brinda en casa no es la misma. Las películas más difíciles y desafiantes no pueden funcionar tan bien cuando no tienes un público que realmente esté prestando atención. Eso es algo muy importante”, declaró el actor a la revista británica.

Willem Dafoe es reconocido por participar en películas con una trama larga, pero muy bien implementada con personajes que representó a lo largo de su carrera. “Extraño la cuestión social de dónde encajan las películas en el mundo (…) Ahora la gente va a casa y dice: 'Oye, cariño, veamos algo estúpido esta noche', hojean y ven cinco minutos de 10 películas y dicen: 'Olvídalo, vamos a la cama'. ¿Dónde se encuentra ese discurso?”, sostuvo.

En ese sentido, Dafoe mencionó que “ya no están haciendo películas de la misma manera” debido que las empresas de streaming “se están volviendo un monopolio”. “Están siendo financiados por empresas de juguetes y otras entidades, y se convierten en el vehículo para hacer películas, porque saben cómo hacerlo. El streaming se está volviendo como un monopolio, tienen los medios de producción y distribución. Y por eso es muy complicado”, añadió.

Willem Dafoe encarnó al Duende Verde en la primera película de Spiderman. | Fuente: Marvel Pictures

Willem Dafoe recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El último lunes, Willem Dafoe recibió su primera estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en un evento transmitido por la propia organización.

Willem Dafoe estuvo acompañado por la maestra de ceremonia Ellen K, la directora Patricia Arquette, y el actor Pedro Pascal. Seguidamente, se destapó la insignia donde sobresale el nombre de Dafoe para el aplauso de los asistentes.

Es así como Willem Dafoe fue honrado con la estrella numero 2 768 en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esto, luego de haber realizado más de cien películas a lo largo de su carrera.

Willem Dafoe: nominaciones y reconocimientos

Entre sus destacados logros, Willem Dafoe ha obtenido premios por su actuación en festivales como San Sebastián en 2005 y Venecia en 2018. Además, acumula cuatro nominaciones a los premios Oscar, reconocimiento a su brillante desempeño en películas como Platoon, Shadow of the Vampire, The Florida Project y At Eternity's Gate.

Su más reciente proyecto, Pobres criaturas, le ha asegurado una nominación al Globo de Oro 2024, evento que se llevó a cabo el último domingo 7 de enero en el Beverly Hilton Hotel de California.

Entre sus roles más destacados, Dafoe ha encarnado a Jesús de Nazaret en La última tentación de Cristo, al Detective Donald Kimball en American Psycho (2000), y a Max Schreck en La sombra del vampiro (2000). También ha sido el Capitán John Darius en Inside Man (2006), Peter Van Houten en Bajo la misma estrella (2014), y Vincent Van Gogh en Las Puertas de la Eternidad (2018).