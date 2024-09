"El derecho al asilo debe persistir con cambios", dice el responsable de inmigración de EE.UU.

El secretario de seguridad nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, se refirió a los últimos cambios para solicitar asilo, que han endurecido el proceso para los inmigrantes.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El responsable de la gestión migratoria de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió este viernes 6 de septiembre el endurecimiento de las políticas para limitar la llegada de personas a través de la frontera con México y señaló que el derecho al asilo en EE.UU., instaurado hace más de 40 años, debe persistir con algunos cambios.



La ley estadounidense contempla que cualquier persona que llegue a su territorio puede solicitar esta protección, sin importar si entró al país por un puerto de entrada oficial o no.

¿Reformar el asilo en USA?

En el último año, la administración de Joe Biden ha tomado una serie de medidas para limitar drásticamente la cantidad de personas que pueden acceder al asilo, alegando que son necesarias para controlar la frontera sur y responder a un aumento histórico en la cantidad de personas que buscan protección.



A dos meses de las elecciones generales, en las que el gobierno demócrata se juega la permanencia en el poder, el secretario de Seguridad Nacional (DHS) dijo creer que el derecho al asilo "debe persistir", pero "los detalles deben cambiar".



"Con toda honestidad, el sistema de asilo necesita desesperadamente ser reformado", insistió Mayorkas durante un conversatorio en Austin, Texas, organizado por el portal The Texas Tribune.

El gobierno de Biden impuso el pasado mes de junio una norma para prohibir que la mayoría de personas que crucen hacia EE.UU. de manera irregular puedan solicitar protección. La restricción está diseñada para levantarse cuando los cruces bajen a un promedio de 1 500 diarios por 7 días consecutivos.



La medida, junto a una estrecha colaboración con México para detener y frenar las rutas de los migrantes hacia el norte, ha reducido el número de detenciones en la frontera al número más bajo desde que Biden llegó a la presidencia, con unos 56.000 arrestos en el mes de julio.



Según filtraciones a medios estadounidenses, el Gobierno está considerando endurecer esta norma, haciendo más difícil que la prohibición, pensada como "temporal" sea levantada.



Mayorkas no confirmó estos reportes, pero defendió las restricciones, asegurando que no "eliminan" el asilo sino que "elevan los requisitos" para pedir esta protección. "El mundo del asilo ha cambiado, pero nuestro valores no (...) lo que estamos haciendo es traer orden", subrayó.