Logró el "sueño americano" vendiendo empanadas: La historia de la empresaria latina Pilar Guzmán

Pilar Guzmán es una inmigrante mexicana que junto a su socio argentino fundó Half Moon Empanadas en Florida. Empezaron con una pequeña tienda y ahora tienen sucursales en distintos aeropuertos de Estados Unidos.

"Nuestras empanadas son las mejores del mercado", dice Pilar Guzmán sobre los pasteles que son el centro del negocio que desarrolló junto a su cofundador Juan Zavala. La clave de su éxito, explica a NBC News, está en prestar atención a los detalles durante todo el proceso, que comienza con la elaboración de su propia masa.

"Yo pienso que todo esto vino desde el corazón de Juan. Él quería traer un pedacito de Argentina a Estados Unidos. Creo que quería rescatar un poco de su cultura como inmigrante y tenía la visión para el producto", agrega Guzmán.

Ella es originaria de Veracruz, México. Siente que el éxito de la empresa surgió al fusionar el sueño inicial de Zavala con su idea de abrir locales en los principales aeropuertos de Estados Unidos. "Y así es como hemos llegado hasta aquí", señala. Actualmente venden millones de empanadas al año.

Half Moon Empanadas

Half Moon Empanadas pasó de ser un proyecto de una sola tienda a una cadena presente en varios aeropuertos de Estados Unidos, deleitando a viajeros de todo el mundo con sus sabrosas empanadas.

Desde 2008, cuando comenzaron en una ubicación en South Beach, Miami, la cadena ha crecido hasta tener más de 20 locales, incluyendo aeropuertos en Miami, Denver, Fort Lauderdale, Nashville, Chicago, Phoenix, Palm Springs y Minneapolis, así como universidades y hospitales en Florida.

Asimismo, Guzmán fue recientemente destacada en la lista Female Founders 250 de Inc. Magazine como una de las empresarias más intrigantes de 2024.

Casi quiebran, pero supieron resurgir

Sin embargo, la historia de Half Moon Empanadas no siempre fue de hitos positivos, ya que emprender no fue fácil para Pilar y Juan.

"Salimos de South Beach porque estábamos perdiendo dinero. Casi quebramos y nos mudamos a una cocina en Miami y comenzamos con un carrito en la Universidad de Miami”, cuenta Guzmán, mencionando que durante varios años apenas ganaban dinero.

“Estuvimos en crisis económica durante como siete años, sin ganar un salario mes tras mes. Entonces, ¿de dónde viene la resiliencia? Bueno, te digo, soy terca, es un poco de mi personalidad, pero no me gustan los 'no'", agrega.

El año 2011 fue decisivo, ya que Pilar se enteró de que había una oportunidad para licitar por un pequeño espacio comercial en el Aeropuerto Internacional de Miami. "Así que licitamos sin un lobista, sin relaciones, y ganamos”, dijo.

Guzmán recuerda haberle dicho a Zavala que deberían participar porque era una oportunidad única. "Le dije que si este país es lo que yo creo que es, lo que ha sido para mí, que es un país de oportunidades, tenemos que ganar esta licitación y la ganamos," dijo.

A partir de ese momento empezó el ascenso de Half Moon Empanadas. Y los planes de expansión son cada vez más ambiciosos.