‘Parole in Place’: Las tres estafas más comunes sobre el proceso de permanencia en EE.UU.

Debe tener cuidado antes de iniciar su trámite de Parole in Place en Estados Unidos para evitar ser víctima de estafas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El programa Parole in Place está dirigido a cónyuges e hijastros de ciudadanos de Estados Unidos que no cuenten con documentos de este país. De este modo podrá actualizar su estatus migratorio y eliminar la amenaza de una posible deportación.

Para solicitar el Parole in Place es necesario que la persona haya residido en EE.UU. por 10 años de manera continua y no tener historial criminal que lo descalifique del proceso. Además, no deberá ser considerado como un peligro para la seguridad nacional y tiene que estar casado con un ciudadano estadounidense hasta antes del 17 de junio de 2024.

Si cumple esos requisitos, lo que debe hacer es completar el formulario que proporciona el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), presentar la documentación que respalde los datos del formulario y pagar la tarifa correspondiente.

“Puedes obtener el perfil en línea, puedes tú llenar (el formulario), es fácil para cierto tipo de personas. Sí tienes que escanear y adjuntar los documentos (...) Tienes que poder saber contestar las preguntas. Hay una guía de paso por paso que le va a ayudar a mucha gente”, indicó el abogado Ezequiel Hernández en diálogo con Univision Noticias.

Las tres estafas más comunes del programa Parole in Place

Sitios web que suplantan al gobierno: Pueden aparecer páginas web que se asemeje a la de Uscis y consigan tu información personal. Recuerda que la dirección de Uscis es uscis.gov/es Solicitud de pagos por teléfono o correo electrónico: Toda la información sobre el pago de las tarifas se encuentra en la página web de Uscis. Incluso, puede abonar en línea. Notarios públicos no autorizados: No es necesario contratar a una persona sin autorización que ayude con el registro de los documentos del Parole in Place. Si requiere de ayuda, tenga en cuenta que debe ser un abogado de inmigración que maneje este tipo de casos.

Video: YouTube | Univision Noticias