USA: Plan de deportación masiva de Trump comenzaría con un millón de personas, según J.D. Vance

Donald Trump ha señalado que si regresa a la presidencia de Estados Unidos, deportaría entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, esta cifra ha sido cuestionada por sus oponentes.

Recientemente, el candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, J.D Vance, señaló que la deportación masiva de indocumentados, propuesta por el ex presidente Donald Trump, debería comenzar con un millón de inmigrantes.



“Empecemos por un millón... Y a partir de ahí podemos seguir", dijo el también senador por el estado de Ohio en una entrevista para el programa This Week de la cadena ABC.



La campaña republicana ha hecho de la inmigración uno de sus caballos de batalla más importantes. Como en 2016, el ex mandatario ha usado a los indocumentados y la frontera para ganar votantes, prometiendo deportar a millones de inmigrantes.



La promesa de las deportaciones masivas de Trump

En una entrevista con la revista Time, Donald Trump dijo que apuntaría a deportar entre 15 y 20 millones de personas que, según él, están indocumentadas en Estados Unidos, y que usaría a la Guardia Nacional para ello.



La propuesta ha generado críticas por la abultada cifra que manejan los republicanos, y supera los 11 millones de indocumentados que el Pew Center estimó que había en el país en 2022. También se ha cuestionado la viabilidad de deportar a una cifra tan alta.



Al ser consultado sobre la capacidad para llevar a cabo el plan, Vance dijo que él y Trump adoptarían un "enfoque secuencial" para abordar estas deportaciones. "Hay que empezar por lo que se puede lograr", ahondó el republicano.



"Creo que si se deporta a muchos criminales violentos y, francamente, si se dificulta la contratación de mano de obra ilegal, lo que reduce los salarios de los trabajadores estadounidenses, se avanza mucho en la solución del problema de la inmigración ilegal", agregó.



Vance aseguró que está "extremadamente confiado" de que él y Trump podrán ganar las elecciones en noviembre próximo, esto a pesar de que las encuestas han reflejado el impulso de la candidatura de Kamala Harris y Tim Walz.