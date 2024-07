Elecciones en USA 2024: Candidatura de Kamala Harris marca récord en el registro de votantes latinos

La nominación de Kamala Harris como candidata a la presidencia de Estados Unidos ha despertado el interés de los jóvenes latinos, sobre todo de Florida, Texas, Georgia, Arizona y Carolina del Norte.

La llegada de Kamala Harris a la contienda por la presidencia de Estados Unidos ha alentado la inscripción de votantes latinos, en especial de electores jóvenes, en estados considerados clave para ganar los comicios de noviembre, informó la organización "Voto Latino".



Desde el pasado 21 de julio, cuando Joe Biden se retiró de la campaña electoral y apoyó a Harris para ser la candidata del Partido Demócrata, la organización "Voto Latino" ha visto un aumento inusitado del 221 % en la inscripción de votantes hispanos en cinco estados, un récord en el registro de votantes.

Apoyo latino a Kamala Harris

"Voto Latino" registró a 26 000 votantes en Florida, Texas, Georgia, Arizona y Carolina del Norte entre el 21 de julio y el 30 de julio. De esta cifra, el 60.7 % son votantes entre 18 a 32 años, y el 29.2 % están entre los 30 y 39 años.



Diana Castañeda, vicepresidenta de Comunicaciones de "Voto Latino", comentó a EFE que las cifras de registro en esos nueve días no tienen precedentes en los 20 años que la organización ha impulsado la participación de votantes.



Incluso el ánimo de los votantes este año ha sobrepasado el despertado por la candidatura del ex presidente Barack Obama.



“El resultado muestra claramente que hay un entusiasmo como no lo habíamos visto nunca antes en los votantes más jóvenes. Creemos que es impulsado por la energía y el entusiasmo que la vicepresidenta Harris despierta”, añadió.



La tendencia no ha disminuido en los últimos días y se espera que tras obtener la nominación en la Convención Nacional Demócrata, que se realizará en Chicago, el impulso continúe.