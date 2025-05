CBP hace un llamado obligatorio a los viajeros que ingresen a Estados Unidos: ¿De qué se trata?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En caso pienses entrar a Estados Unidos, hay una advertencia que no puedes ignorar. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) busca que todos los viajeros recuerden este requisito.

No importa si llegas en avión, por carretera o en barco, esta regla fronteriza es obligatoria para todos, sin importar quién seas. ¿Todavía no sabes de qué se trata? Tranquilo, aquí te contamos en qué consiste este llamado.

¿Cuál es el llamado obligatorio que hace la CBP a los viajeros?

Si estás planeando viajar a Estados Unidos, existe una regla que no puedes olvidar: tienes que declarar todos los productos agrícolas que lleves contigo. Así lo recordó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), al actualizar una de sus advertencias más importantes para cualquier viajero que cruce la frontera, sin importar desde dónde venga.

La CBP explicó en su web que todos los viajeros están obligados a informar si transportan carnes, frutas, verduras, semillas, tierra, plantas, animales o cualquier producto de origen vegetal o animal. Este requisito busca proteger la agricultura y el ecosistema del país de posibles plagas o enfermedades que pueden llegar en estos artículos, aunque parezcan inofensivos.

Omitir esta declaración no solo implica que los productos serán confiscados, sino que también puede traer consecuencias más graves. La CBP puede imponer multas o sanciones civiles a cualquier persona que no cumpla con esta normativa. Así que, si llevas algo en tu maleta que entra en esta categoría, lo mejor es informarlo desde el principio y evitarte problemas a tu ingreso.

Además, las sanciones son todavía más serias si se trata de productos con fines comerciales, ya que las autoridades son mucho más estrictas en esos casos. Y no creas que puedes enviar algo por correo internacional y eludir esta norma: los paquetes también están sujetos a revisión y, si contienen productos agrícolas no declarados, podrías recibir una multa aunque no hayas viajado.