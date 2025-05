DHS exige que abogado de inmigración nacido en EE.UU. deje el país: ¿Un error o una amenaza?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Es hora de que salgas de Estados Unidos”, este fue el impactante mensaje que recibió Adam Peña, un abogado de inmigración con ciudadanía americana. Aunque al inicio pensó que podía ser un error, la notificación vino nada menos que del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), exigiéndole dejar el país en el que vive legalmente.

Y no es el único. Otro abogado, vinculado a La Maestra Community Health Center en San Diego, también recibió una orden similar. Ambos trabajan en defensa de inmigrantes, son ciudadanos americanos y ahora temen que estas advertencias no sean simples errores administrativos, sino parte de algo más grande, según informó NBC San Diego.

La historia del abogado americano 'amenazado' por correo

Adam Peña, abogado de inmigración y ciudadano americano nacido en Estados Unidos, nunca imaginó que un día tendría que llevar su pasaporte o acta de nacimiento cada vez que saliera de casa. Pero tras recibir una alarmante carta del DHS, exigiéndole abandonar EE.UU., eso es exactamente lo que hace. Aunque vive y trabaja legalmente en San Diego, donde representa a personas detenidas en el Centro de Detención de Otay Mesa, ahora siente que ha perdido su libertad en su propio país.

La notificación, firmada por el DHS, advierte que podrían tomarse acciones legales si no cumple con dejar el país. Peña, sorprendido y molesto, cree que no se trata de un simple error. Sospecha que este tipo de mensajes buscan intimidar a defensores de inmigrantes como él. “Fue algo intencional. Parece un intento de sembrar miedo en la comunidad”, aseguró. Y es que, de acuerdo con el abogado, no tiene sentido que a él, con su historial y ciudadanía, se le exija salir de Estados Unidos.

El DHS, por su parte, dijo a NBC News que algunas personas podrían haber recibido el mensaje por equivocación. Según la agencia, ciertos inmigrantes sin acceso digital usaron los correos de sus abogados para realizar trámites, lo que habría generado confusiones en los destinatarios. Sin embargo, Peña no lo cree. Asegura que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene su información de contacto y que trabaja frecuentemente con ellos, por lo que no cree en esa explicación.

Ante esta situación, la Barra de Abogados de California alzó la voz. En un comunicado, expresó su “profunda preocupación” por estos casos, en los que abogados ciudadanos reciben amenazas de cancelación de su libertad condicional. Señalan que este tipo de notificaciones son intimidantes y pueden entorpecer el trabajo ético y profesional de los mismos. Además, advierten que este tipo de acciones podría desalentar a otros profesionales a involucrarse en casos de inmigración.