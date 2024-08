Reportan que USA ha perdido el contacto con más de 32 mil niños inmigrantes no acompañados

La situación ha generado controversia en USA, ya que las autoridades de inmigración habrían perdido el contacto con estos niños inmigrantes, quienes podrían estar expuestos a peligros.

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos no han podido realizar un seguimiento de más 32 000 menores inmigrantes que ingresaron solos al país norteamericano entre 2019 y 2023, y fueron entregados bajo la custodia de un familiar o un patrocinador.



Se trata de un "problema urgente" la forma como los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) rastrean a los niños no acompañados, detalló un informe de la Oficina del Inspector General, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Falta de seguimiento

La investigación, que fue enviada el martes 20 de agosto al Congreso, encontró que desde 2019 a 2023 más de 32 000 niños inmigrantes no acompañados no se presentaron a sus audiencias en las cortes de inmigración y las autoridades "no pudieron dar cuenta" de su ubicación.



La preocupación de los investigadores radica en que los niños que no comparecen ante el tribunal de inmigración "se consideran en mayor riesgo de trata, explotación o trabajo forzado".



La presentación de los menores ante el tribunal de inmigración es "a menudo la única oportunidad que tiene el ICE de observar y evaluar a los niños inmigrantes" si son víctimas de trata u otros problemas de seguridad, asegura el reporte.



Los investigadores recomendaron a ICE implementar un sistema automatizado para documentar las comparecencias ante el tribunal y mantener la información de la dirección de los niños inmigrantes, entre otras sugerencias.



Por su parte ICE respondió que ha tomado pasos para identificar a los menores que no se presentaron a las audiencias de inmigración.