Ola de calor en Texas: Las medidas de Greg Abbott para lidiar con las altas temperaturas

Prohibiciones de quema y restricciones de riego al aire libre son algunas de las acciones implementadas en los condados del norte de Texas, Estados Unidos, para afrontar las olas de calor.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde que inició el verano 2024 en Estados Unidos, Texas ha sido una de las zonas más afectadas del país por las altas temperaturas. Es por ello que el gobernador Greg Abbott ha dispuesto de diversas medidas para proteger a los residentes ante las olas de calor.

Cabe precisar que las personas, los cultivos y el ganado siguen en riesgo debido al calor abrasador en el estado y a las condiciones de sequía que se intensifican.

Medidas ante el calor extremo en Texas

Según el Servicio Forestal de Texas A&M, hay prohibiciones de quemas en 118 de los 254 condados de Texas. Además, los residentes del estado suelen lidiar en esta época del año con enfermedades relacionadas con el calor, según los datos de los CDC que rastrean las visitas a las salas de emergencia.

Asimismo, esta semana el gobernador Greg Abbott designó más recursos de extinción de incendios ante la creciente amenaza de incendios forestales en todo el estado.

Mientras que en el caso de los condados, Tarrant emitió una prohibición de quemas de 90 días para áreas no incorporadas, no permitiendo incendios de basura no autorizados, fuegos artificiales o quema de campos. Aún se permite cocinar, soldar y usar fogatas para reuniones sociales.

Finalmente, los funcionarios de Denton anunciaron que los residentes solo pueden regar sus jardines una vez por semana hasta mediados de septiembre. Dallas y Plano permiten a los residentes regar sus jardines dos veces por semana. Arlington y Fort Worth están entre las ciudades del norte de Texas con restricciones de riego al aire libre durante todo el año.