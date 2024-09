Texas: Estrenan primera máquina expendedora gratuita de Narcan para combatir la “crisis de los opioides”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Esta semana los ciudadanos de Dallas, Texas, recibieron una grata noticia con el lanzamiento de una una nueva máquina expendedora que ofrece Narcan de forma gratuita. También llamado Naloxona, se trata de un medicamento vital que puede revertir rápidamente una sobredosis de opioides, como el fentanilo.

La máquina se encuentra en el distrito de Deep Ellum. Ahora los usuarios podrán ahorrar hasta U$D 35 en este fármaco. Solo deberán acercarse al Centro Comunitario de Deep Ellum, ubicado en 2528 Elm St.

Naloxona gratis en Dallas, Texas

La inauguración de la máquina fue celebrada por Texas Against Fentanyl, que destacó la importancia del evento. “Celebramos la inauguración de la primera máquina expendedora gratuita en el norte de Texas, un hito importante en los esfuerzos de nuestra comunidad para combatir la crisis de los opioides”, señalaron en su comunicado.

La iniciativa, encabezada por Livegy y Conscience Conduit, busca enfrentar la crisis de opioides en la región. La máquina expendedora se instala en septiembre, en conmemoración del Mes Nacional de la Recuperación.

Se prevé que para fin de año se coloquen unas 30 de estas máquinas en Deep Ellum y se expandan a otras áreas. Además de ofrecer Narcan, la máquina tiene un código QR que proporciona acceso a capacitación y recursos sobre el uso del medicamento.

Narcan se puede administrar de dos formas: como spray nasal o mediante inyección. El spray se aplica en ambas fosas nasales, mientras que la inyección puede ser intramuscular, subcutánea o intravenosa.

Asimismo, la naloxona no es dañina para quienes no han tomado opioides y no causa adicción. Se recomienda recibir capacitación sobre su uso. Puedes encontrar naloxona en farmacias, centros de salud y programas de intercambio de agujas.