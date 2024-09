Estados Unidos: ¿Cómo solicitar la entrada de familiares al país si soy refugiado o asilado?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si has ingresado a Estados Unidos como refugiado o se te ha concedido el estatus de asilado en los últimos dos años, puedes solicitar la entrada de algunos familiares cercanos, como tu cónyuge o hijos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) tiene un proceso para facilitar la reunificación familiar bajo estas condiciones.

Los familiares que pueden beneficiarse de este proceso son aquellos que cumplan con ciertos requisitos. En concreto, podrás pedir la entrada de:

Tu cónyuge, siempre que estuvieras casado antes de obtener el estatus de refugiado o asilado.

Hijos solteros que sean menores de 21 años al momento de presentar tu solicitud inicial de asilo o refugio.

Es importante destacar que para realizar esta solicitud, debes ser el refugiado o asilado principal. Esto significa que tú obtuviste el estatus directamente y no por derivación a través de otro familiar.

Para poder solicitar la entrada de tus familiares, es necesario que cumplas con los siguientes criterios:

Haber ingresado a Estados Unidos como refugiado en los últimos dos años o haber recibido el estatus de asilado en el mismo periodo. Mantener tu estatus de refugiado o asilado o haber obtenido la residencia permanente (también conocida como Green Card). La relación familiar debe haber existido antes de tu entrada al país bajo la condición de refugiado o asilado.

Si ya te has convertido en ciudadano estadounidense mediante naturalización, este proceso específico no será aplicable. No obstante, como ciudadano, puedes seguir apoyando a tus familiares para que emigren a Estados Unidos por otras vías legales.

¿Cómo presento la solicitud?

Para iniciar el proceso de reunificación familiar, debes presentar el Formulario I-730 (Petición de Familiares de Refugiados y Asilados). Este formulario no tiene costo y puedes descargarlo desde la página oficial de Uscis. El formulario debe incluir información detallada sobre el familiar que deseas traer y pruebas de la relación, como el certificado de matrimonio en el caso de tu cónyuge o el acta de nacimiento en el caso de un hijo.

Una vez enviado el formulario, Uscis procesará tu solicitud en varias etapas, que incluyen la revisión inicial, la entrevista de tu familiar (ya sea en Estados Unidos o en el extranjero), y el procesamiento final de la petición.

¿Qué pasa después de presentar el Formulario I-730?

El tiempo de procesamiento del formulario varía en función de diversos factores, como tu estatus y la ubicación de tu familiar. Tras la revisión inicial, Uscis organizará una entrevista para tu familiar en la oficina correspondiente, ya sea en una oficina local dentro de Estados Unidos o en una embajada o consulado si el beneficiario se encuentra fuera del país.

Si tu familiar se encuentra en un país donde Uscis tiene una oficina internacional, la entrevista y el proceso se llevarán a cabo en esa oficina. En caso contrario, el Departamento de Estado (DOS) se encargará de la entrevista y determinará la elegibilidad para ingresar a Estados Unidos.

Si todo marcha bien, el familiar recibirá la autorización para viajar a Estados Unidos y reunirse contigo. En caso de que el Departamento de Estado identifique algún problema durante el proceso, la petición será devuelta a Uscis para una revisión adicional.

Video: YouTube | Noticias Telemundo