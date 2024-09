Visa K-1: ¿Puedes visitar a tu prometido a USA sin problemas? Esto señalan las autoridades

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Comprometerse en matrimonio con un ciudadano estadounidense puede abrir la posibilidad de obtener una visa K-1, la cual permite que la pareja extranjera viaje a Estados Unidos con el propósito de casarse dentro de los 90 días posteriores a su llegada.

Tras el matrimonio, es posible solicitar la residencia permanente, iniciando el proceso para obtener una Green Card y vivir legalmente en el país.

¿Puedo visitar a mi prometido(a) en Estados Unidos?



De acuerdo al portal especializado Boundless Immigration sí es posible, sin embargo, depende de qué etapa del proceso de la petición K-1 te encuentres.

Visitar antes de presentar una petición K-1



Si planeas usar una visa de prometido(a) K-1, tu prometido(a) necesitará presentar una petición I-129F, solicitando una visa en tu nombre. Si aún no lo ha hecho, el gobierno de EE.UU. no tendrá constancia de tu boda planificada, y no deberías tener problemas para visitar el país con una visa temporal, como una de turista.

Es muy importante que respondas con la verdad si un oficial de Uscis o CBP te pregunta a quién estás visitando o si estás comprometido(a) con un ciudadano estadounidense o un residente permanente. Mentir sobre tu situación podría causar graves problemas más adelante, si solicitas una visa de prometido(a) o una tarjeta de residencia basada en matrimonio.

Video: YouTube | Dayra McPherson

Visitar después de presentar una petición K-1



Si tu prometido(a) ya ha presentado una petición I-129F en tu nombre, las cosas se complican. Este formulario proporciona evidencia clara de que tienes la intención de venir a Estados Unidos y quedarte permanentemente, lo que contradice el propósito de una visa temporal.

Eso significa que los oficiales de Uscis o CBP probablemente examinarán tu situación detenidamente antes de permitirte ingresar a EE.UU. con una visa temporal.

El Departamento de Estado indica que, aunque los beneficiarios de la I-129F técnicamente pueden viajar temporalmente a USA, "no se recomienda" hacerlo debido a las preguntas que este viaje podría generar. Es posible que te nieguen una visa temporal o que te rechacen en un punto de entrada si un oficial de CBP cree que planeas quedarte en Estados Unidos más allá de la duración de tu visa.

La mejor manera de evitar problemas es simplemente posponer tus planes de viaje hasta que tu visa K-1 sea aprobada.

Visitar después de recibir una visa K-1



Una vez que tu I-129F sea aprobada y recibas una visa K-1, ya no podrás realizar visitas temporales a Estados Unidos. Tu visa K-1 solo es válida para una única entrada y no puede reutilizarse, por lo que, una vez que ingreses a USA, no podrás salir y volver a entrar, excepto a Canadá, México o ciertas islas vecinas, siempre que regreses dentro de los 30 días.

Hay algunos riesgos involucrados con esta estrategia, así que asegúrate de entender cómo funciona el proceso antes de salir de Estados Unidos.