Estados Unidos: ¿por qué el billete de U$D 50 es el segundo más difícil de encontrar?

Este billete conserva una peculiar historia que a coleccionistas y apostadores aterra.

Dentro de la numismática en Estados Unidos, los billetes de U$D 2 son los más complejos de ubicar. Se producen muy poco y los que existen están en manos de coleccionistas. En la escala de los billetes más difíciles de encontrar también podemos mencionar al billete de U$D 50, el cual tiene mayor producción que el de U$D 2, pero ciertas veces puede escasear, lo que le permite acumular un valor más alto de aquel con el que nació.

Dentro de sus características, este billete presenta la imagen del ex presidente de los EE.UU. Ulysses S. Grant, quien estuvo al mando de este país en el periodo 1864 y 1865. Antes de ello, lideró el Ejército de la Unión como comandante general del Ejército de los Estados Unidos al final de la Guerra de Secesión.

Al margen de sus hazañas históricas, los libros también apuntan que la imagen de Grant no genera buena suerte. Se dice que un día entró en su oficina en Wall Street como un hombre rico y salió por la tarde en bancarrota. Esa anécdota ha generado mucha superstición en los coleccionistas y apostadores, quienes prefieren no guardar este billete debido al temor de tener el mismo destino que el ex mandatario.

Según estimaciones del Departamento del Tesoro, el año 2022 solo se imprimieron un total de 756,096,000 billetes. Esta cifra es comparable con la del año 2018, en donde se llegaron a imprimir nada menos que 364.8 billones.