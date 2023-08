WrestleQuest: ¿Vale la pena este juego RPG inspirado en la lucha libre?

Este 2023 hemos tenido varios lanzamientos de videojuegos de lucha libre muy interesantes. Además del WWE 2k23, la llegada de AEW: Fight Forever trajo nuevamente una competencia para complacer a los fanáticos tanto del wrestling como del gaming.

Y en medio de dicho duelo, un título asoma la cabeza intentando alejarse del tradicional simulador o arcade, trayendo una propuesta RPG muy diferente. Estamos hablando de WrestleQuest, desarrollado por Mega Cat Studios y publicado por Skybound Games. El juego sale a la venta este 22 de agosto y, por tal motivo, hemos podido probarlo con anticipación en PC y ver si realmente cumplía con nuestra expectativa como fanáticos de este hermoso deporte de entretenimiento.

Historia

WrestleQuest es un juego que se nutre de la lucha libre pura y dura en todo sus sentidos.

Nos pone en la piel de distintos juguetes en búsqueda de su ascenso en el wrestling profesional, con el objetivo de llegar a la máxima promoción del medio: PAW.

La historia es narrada a través de una especie de podcast (referencia a cómo se maneja el periodismo en este deporte actualmente; ej. Wrestling Observer Radio) y se nos permitirá manejar a dos personajes principales cuyas historias van separadas, pero te dan el contexto general de la industria.

El primero es Randy Santos “Muchacho Man”, un personaje fuertemente inspirado en Randy Savage “Macho Man” y que se aleja de su ciudad natal, incluso para luchar en lugares distópicos, para tratar de imponer respeto en el deporte. El segundo es Brick Logan, inspirado en Bret “The Hitman” Hart, hijo del dueño de una promoción local que, gracias a su papel de perdedor, ha logrado impulsar a otras estrellas, pero del que ahora le toca la oportunidad de brillar.

El mundo de juguetes luchadores está lleno de referencias por todos los campos de la lucha libre. Hay enormes estatuas de luchadores legendarios por las ciudades, mientras que incluso algunos de ellos como Sgt. Slaughter pueden ser tu mánager. Se hace un uso correcto de las frases de la propia jerga del medio (jobber, promo, heel, face) y te lo contextualiza en caso nunca te hayas percatado de ellos.

En historia puede haber más que alguna descoordinación en la propia narrativa o en cómo se realiza el salto de historia en historia, pero ningún fanático creo que podrá quejarse de la sobresaliente inspiración de todos los detalles del wrestling, desde el más antiguo hasta el más moderno, motivo por el cual desde ya señalo que es una oda a este campo. Reconocer cada referencia fue muy emocionante y debo decir, que incluso pasando las horas más allá, seguía emocionándome por cada cameo encontrado.

Jugabilidad

Pero por un lado es la historia y por la otra es la jugabilidad. Si no me ofrece un simulador a tiempo real, ¿qué me ofrece WrestleQuest? Un RPG por turnos.

En el juego podremos luchar individualmente o en tag-team o tríos. En cada combate, contaremos con una barra de vida y de maná para poder realizar diferentes actos, como golpes normales o movimientos luchísticos que consumen esta stamina.

Muchas de las habilidades necesitan que pulses un botón en el momento preciso para que puedan aplicar daño o puedan causar alguna incapacitación al rival. Si es un duelo de grupos, necesitarás que uno de tus muñecos se prepare para movidas en pareja y con otro puedas ejecutar un movimiento aún más fulminante.

El objetivo general de los combates es llevar el HP enemigo a 0 para luego aplicar una cuenta, el cual también tendrá un sistema de clics para que lleguen a 3 y los derrotes.

Sin embargo, también es muy importante el factor ‘exaltación’. La lucha libre no es nada sin el público y Mega Cat sabe de ello. Cuando pelees, podrás hacer enojar al rival, aplicar movimientos sucios o más vistosos que generen una mayor recepción del público y así subir puntos que nos brindarán recompensas y bonificación de experiencia o dinero.

Así como Pokémon (disculpen la comparación, no se me ocurre otra al escribir la reseña), cada miembro de tu facción irá sumando experiencia, subiendo de nivel y aprendiendo nuevas habilidades.

En realidad, el juego es innovador y lo es aún más considerando que existen bosses en los que incluso serán necesarios momentos dramáticos, como contando una historia en el mismo combate. Pero también debo decir algo: con más de 20 horas necesarias para avanzar significativamente el juego, es también muy repetitivo. Y en algunos momentos cansa tener que combatir mecánicamente con el fin de derrotar enemigos, incluso pese a que estos no sean abundantes y ni siquiera reaparezcan para subir de nivel a nuestros personajes.

La fórmula es complementada con exploración de tesoros, los cuales están dispersos en cada territorio nuevo que conozcamos, algunos minijuegos y escenarios en los que necesitaremos la coordinación de cada miembro de nuestro equipo para que sea superado.

Un detalle muy de mi gusto es el de la inclusión de ‘promos’. Para ciertos combates o secuencias, podremos escoger el diálogo que exprese nuestro personaje, intentando subir nuestro nivel de karma/dharma con el público, definiéndose como héroes o villanos. El uso del micrófono es importante en la lucha libre y también en WrestleQuest.

Asimismo, otra particularidad es que podrás editar tu ingreso al ring, con música, pirotecnia y más detalles reconocibles y perfectos para este hobby.

El juego tiene reveses que deseo mencionar. Primero, al momento de luchar no sabes cuanta HP le queda al rival, imposibilitando cualquier estrategia al momento de guardar maná o evitar usar un objeto para derribar al enemigo antes que él haga lo propio con nosotros. Segundo, el minimapa es solo un gran círculo flotante en el que aparece una flecha de misión sin mayor referencia que la ubicación. Algunas veces tendrás que caminar y errar para poder encontrar la verdadera ruta hacia el siguiente objetivo. Y claro, con un mundo que va creciendo en cuanto a tamaño, que no haya viaje rápido también puede ser tedioso.





Apartados técnicos

Gráficamente, es un juego retro que trata de darle ese toque amigable a los juguetes en acción. No es precisamente destacable, pero ciertamente es distintivo.

En cuanto a soundtrack, mantiene melodías pegajosas y efectos de sonidos resaltantes, pero sí me hubiese gustado que los personajes tengan líneas de voz que vayan más allá de expresiones de dolor, amor o queja.

Y claro, no podría dejar de pasar de lado el motivo por el cual esta reseña sale más de 10 días después de su fecha inicial de embargo: hubo un bug en el que simplemente un día el juego guardado que manteníamos desaparecía. Mega Cat ha asegurado que este problema ya no estará en el día de lanzamiento, pero también nos da pie a una gran advertencia: cada vez que progresar en el juego, guarda la partida. No lo hará automáticamente y, si mueres, podrías llevarte una desagradable sorpresa.

El juego también está doblado al español latino en cuanto a textos, por lo que no tendrás problema en el desarrollo de la historia. Incluso los términos luchísticos están bien traducidos, siendo entendidos claramente.

¿Vale la pena WrestleQuest?

Seré sincero: el juego es un midcard, pero no va para main event de WrestleMania.

Si bien es cierto, es muy respetable el tratamiento que tiene sobre la lucha libre, el apartado jugable no es el mejor y puede llegar a cansar.

No obstante, me gustan tanto las referencias y el manejo de las historias de crecimiento en las grandes ligas que me mantuve entretenido pese a las discrepancias con el gameplay.

Por lo mismo, considero que WrestleQuest es un juego a considerar solo si eres un fanático del wrestling. De lo contrario, no podrás disfrutar y sobrellevar los fallos en la ejecución. Si ves WWE, AEW o el circuito independiente, te gustará mucho este título.