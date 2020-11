Las consolas serán competencia directa a las PS5 de Sony. | Fuente: Xbox

Las videoconsolas de nuevas generación Xbox Series X y S están disponibles desde este martes en el mercado mundial, junto con un catálogo de juegos optimizados, que incluye títulos como Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, Cuisine Royale o Dead by Daylight.

Xbox Series X (499,99 dólares) es la "consola más rápida y potente" de Microsoft, que incluye entre sus características resolución 4K a 60 fps, una unidad gráfica (GPU) con 12 teraflops de potencia y capacidad para trazado de rayos.

Por su parte, Series S, el modelo más básico, tiene un precio de 299,99 dólares. La videoconsola no tiene unidad de lectura de disco, porque se trata de una videoconsola dedicada a las versiones digitales de los juegos que sacará partido a Game Pass Ultimate. Esto permite que tenga un diseño más reducido, con tiempos de carga más rápidos y un rendimiento avanzado.

En concreto, Xbox Series S presenta un diseño rectangular en color blanco. Se trata de la Xbox más pequeña que ha creado la compañía, cerca de un 60 por ciento más pequeña que la Xbox Series X.

Desde este martes, las dos consolas cuentan con un catálogo de 30 juegos optimizados, 20 de ellos con la función 'smart delivery' de Xbox, con la que los jugadores que compren los títulos para la consola Xbox One podrán usarlo también en la nueva generación sin pagar coste adicional. Algunos también se incluirán en el servicio de suscripción y juego en streaming Xbox Game Pass.

Así, desde el primer día, será posible jugar a Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, Cuisine Royale, Dead by Daylight, DIRT 5, The Falconeer, Forza Horizon 4, Gears 5, Gears Tactics, Grounded, King Oddball, Maneater, Manifold Garden, Ori and the Will of the Wisps, Planet Coaster, Tetris Effect: Connected, The Touryst, War Thunder, Watch Dogs: Legion, WRC 9 FIA World Rally Championship, Yakuza: Like a Dragon, Sea of Thieves y Yes, Your Grace.

A estos títulos se añaden también otros sin smart delivery: Bright Memory 1.0, Devil May Cry 5: Special Edition, Enlisted, Evergate, Fortnite, NBA 2K21, Observer: System Redux y Warhammer: Chaosbane Slayer Edition.

