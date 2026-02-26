¿El “enriquecimiento cognitivo” a lo largo de la vida puede proteger de la demencia en la tercera edad?

Un reciente estudio publicado en la revista Neurología ha arrojado luz sobre la relación entre el llamado "enriquecimiento cognitivo" y el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como el alzheimer, en adultos mayores. La investigación, que reunió a casi 2,000 participantes de alrededor de 80 años, analizó la influencia de las actividades mentales realizadas a lo largo de la vida en la salud cognitiva en la vejez. Según el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, las conclusiones sugieren que mantener el cerebro activo desde la niñez hasta la vejez podría ayudar a preservar la función cognitiva a lo largo del tiempo.