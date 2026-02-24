¿Qué es el situs inversus? La rara condición congénita que invierte los órganos internos

El situs inversus es una rara condición congénita que afecta la disposición de los órganos internos de una persona, dejándolos en posiciones invertidas. Afecta aproximadamente a una de cada 10,000 a 50,000 personas a nivel mundial, sin distinción notable entre sexos, aunque ciertos estudios sugieren que podría ser ligeramente más común en hombres. El Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explica que, generalmente, quienes nacen con situs inversus no experimentan complicaciones significativas durante su vida. De hecho, es común que esta condición se descubra de manera accidental durante estudios radiológicos, donde se observa que los órganos están dispuestos en el lado opuesto de lo que se espera. Sin embargo, existe un riesgo asociado a complicaciones en el diagnóstico de condiciones médicas.