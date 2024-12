¿Qué es el burnout nutricional y cuáles son los riesgos de caer en él?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los nutricionistas, los médicos y los profesionales de la salud siempre motivan a las personas a llevar un estilo de vida saludable. Hay quienes toman esta recomendación en serio, pero hay otros que sobrepasan el límite y empiezan a tomar medidas sumamente restrictivas en cuanto a la alimentación que, desde su perspectiva, son correctas.



Además de ello, estas personas se obsesionan por creer que el conteo de las calorías es lo que va a asegurar una dieta saludable; sin embargo, el hecho de estar contando y calculando constantemente las calorías genera en ellos un nivel de frustración y estrés sumamente altos cuando no logran llegar a ese objetivo que individualmente se han planteado.



Ese esfuerzo por encontrar alimentos saludables se convierte en una tensión muy grande que termina generando una fatiga crónica y mental. Ello va a provocar cambios de actitud y comportamiento en la persona que, lejos de lograr una vida sana a través de la nutrición, se convierte en un problema de salud porque no recibe los nutrientes y la energía necesaria de un conjunto de alimentos. A todo esto se le denomina 'burnout nutricional'.



"Con el ánimo de tener un estilo de vida más saludable, la persona cruza la frontera. Esto se convierte en una obsesión y empieza a tener cambios y comportamientos distintos no saludables respecto a las dietas. Entonces, esas dietas muchas veces son muy restrictivas, no con el ánimo de un aspecto físico, sino con el ánimo de que va a estar sano y mejor", dijo la nutricionista Sara Abu Sabbah en el programa Encendidos de RPP.



El burnout nutricional es un término que se está popularizando cada vez más en la sociedad y tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria. "El tema de contar calorías, de hacer dietas restrictivas, de tener pavor a lo que se come o no se come ya entra en el abanico grande de lo que son las trastornos de la conducta alimentaria, donde el temor sobrepone a una elección con criterio y con razón", indica Abu Sabbah.



"Entonces, la persona comienza a hacer estas elecciones por cuenta propia teniendo claridad en su pensamiento de que eso es lo más saludable cuando realmente se está equivocando y eso, básicamente, porque no viene siendo acompañada de una asesoría nutricional calificada", continuó diciendo la nutricionista.



El burnout nutricional también va muy de la mano con la personalidad de cada individuo, con su estado emocional y sus niveles de estrés. "Es ahí donde por ese hilo fino empieza a tejerse un problema donde se combina el estrés, la salud mental y lo nutricional, y desencadena un estado no saludable y peligroso", señaló.

Sara Abu Sabbah mencionó en RPP que el burnout puede traer consigo deficiencias nutricionales que van a afectar el crecimiento y el desarrollo de los niños y adolescentes.



En el caso de los adultos, se verá afectado su rendimiento físico y mental. "Esta persona se va a sentir irritable, va a cambiar de ánimo, va a tener problemas para concentrarse, va a tener reacciones reactivas inesperadas para lo que es su personalidad y va a empezar a sentir agotamiento físico", explicó.



"Este agotamiento físico va a generar una serie de síntomas que muchas veces se confunde con enfermedades. Por ejemplo, si existe una deficiencia de vitamina B12, va a empezar a tener síntomas muy similares a la depresión. Esta persona puede ir en búsqueda de ayuda para la salud mental y tener abordaje psicológico o incluso abordaje psiquiátrico", finalizó la nutricionista.