Año Nuevo, espacio nuevo: cómo deshacerme de los objetos acumulados y empezar el año con buena vibra

El inicio de un nuevo año invita no solo a plantearnos metas, sino también a evaluar lo que tenemos en casa. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces acumulamos objetos que ya no usamos o necesitamos? Esta tendencia, que a menudo pasa desapercibida, puede afectar la funcionalidad de nuestros espacios e incluso nuestra salud emocional.

Claudia Calderón, organizadora de espacios, estuvo en el programa Encendidos de RPP y señaló que estas fechas son ideales para soltar lo que ya no nos sirve. Con el cambio de año tan cerca, depurar el hogar puede convertirse en una especie de cábala: dejar ir lo viejo para abrir espacio a lo nuevo y recibir el Año Nuevo con claridad y ligereza.

Pero, ¿por dónde empezar y cómo superar el apego emocional a ciertos objetos? Calderón nos comparte algunos consejos clave que pueden facilitar el proceso y ayudarnos a transformar nuestra casa en un espacio más funcional, limpio y armonioso.

Beneficios de depurar: más que espacio, bienestar

Depurar no solo transforma el aspecto físico de un hogar, sino que también tiene un impacto profundo en nuestro bienestar. Más allá de liberar espacio, este hábito trae consigo múltiples beneficios que afectan nuestra salud emocional, la funcionalidad del hogar y hasta nuestra seguridad. Aquí algunos de los principales:

Mayor claridad y funcionalidad: Liberar tu hogar de cosas innecesarias mejora la organización y permite aprovechar mejor cada rincón. Menos polvo y alergias: Cada objeto acumulado atrae polvo, lo que puede afectar la calidad del aire en tu hogar. Seguridad: En caso de un accidente, como un temblor, menos cosas acumuladas significan menos riesgos. Ahorro económico: Al reducir las compras impulsivas y reutilizar lo que ya tenemos, podemos gastar menos. Impacto emocional positivo: Ver tu espacio ordenado y limpio mejora el estado de ánimo y reduce el estrés.

El reto del apego emocional

Uno de los mayores obstáculos al depurar es el vínculo emocional que desarrollamos con ciertos objetos. Según Calderón, es fundamental hacer un ejercicio consciente: prueba dejando ir un solo objeto y reflexiona sobre cómo te sientes antes y después de deshacerte de ese objeto. Este proceso, que debe ser gradual, puede ser muy liberador.

"Es mejor empezar poco a poco, botando una cosa, luego dos, y así sucesivamente. Esto permite reflexionar sobre cómo nos sentimos antes y después de dejar ir esos objetos. Si descubrimos que no nos genera ninguna emoción negativa deshacernos de ellos, podemos continuar depurando de manera tranquila", indica Claudia Calderón.

Además, involucrar a otros miembros de la familia, especialmente a los hijos, quienes suelen adoptar conductas de acumulación con sus juguetes, puede ser una experiencia educativa. Por ejemplo, aprovechar el espíritu festivo para donar juguetes que ya no usan es una forma de enseñarles el valor de compartir y de vivir con lo necesario.

Consejos prácticos para comenzar

Comenzar a depurar puede parecer abrumador, pero con un enfoque gradual y estratégico, es más sencillo de lo que parece. Aquí tienes algunos consejos prácticos para dar el primer paso hacia un hogar más ordenado y funcional:

Identifica lo acumulado: Empieza con ropa, papeles, medicamentos caducados o alimentos vencidos. Establece criterios: Si no usaste algo en el último año, probablemente no lo necesitas. Pequeños pasos: No intentes hacerlo todo de golpe. Comienza con un área pequeña o un solo tipo de objeto. Sé amable contigo mismo: Pregúntate si algo realmente te es útil o solo ocupa espacio. Hazlo significativo: Vincula este ejercicio con tus metas para el Año Nuevo, como parte de un "reinicio" personal.

Depurar no solo libera espacio físico, sino que también puede transformarse en un símbolo de renovación y bienestar. ¿Qué mejor manera de recibir el Año Nuevo que con un hogar despejado, funcional y lleno de energía positiva?

