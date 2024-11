¿Teñirse el pelo puede provocar caída del cabello? Desmintiendo los mitos más comunes sobre la calvicie

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Alguna vez te has preocupado al notar más cabello de lo normal en la ducha? Tal vez pensaste que lavarte el cabello todos los días podría acelerar la calvicie o que las canas te aseguran un futuro libre de pérdida de cabello. Estas creencias, suelen generar angustia y malentendidos sobre un tema tan común como la caída del cabello.

Desde pequeños, muchos hemos escuchado que la calvicie es solo cosa de hombres, o que es culpa de herencias específicas del lado materno. Sin embargo, no todas estas ideas tienen base científica. Con el paso de los años, la cantidad de productos y tratamientos milagrosos que prometen detener la caída del cabello han alimentado aún más los mitos, dejando a muchas personas sin saber qué creer realmente.

Desmintiendo los mitos más comunes sobre la calvicie

Mitos y verdades sobre la calvicie

Para aclarar estas dudas, consultamos al Dr. Aldo Gálvez, dermatólogo especialista en tricología y trasplante capilar, quien nos ayuda a desmentir y confirmar algunos de los mitos más populares sobre la calvicie. Aquí te contamos lo que es cierto y lo que no.

1. ¿Solo los hombres pueden ser calvos?

Falso. Aunque es cierto que los hombres tienen una mayor predisposición a la calvicie debido a factores hormonales y genéticos, las mujeres también pueden verse afectadas. La caída de cabello en ellas puede ser menos visible inicialmente, pero no menos impactante. Es importante abordar estos casos con un especialista para determinar las causas específicas.

2. ¿Los niños no pueden ser calvos?

Falso. Aunque es raro, los niños también pueden experimentar pérdida de cabello. Algunas causas incluyen condiciones genéticas, enfermedades autoinmunes o infecciones que afectan el cuero cabelludo. Es fundamental detectar cualquier anormalidad temprano, ya que un diagnóstico adecuado puede mejorar significativamente su calidad de vida.

3. ¿Tener canas significa que no seré calvo?

Mito. El Dr. Gálvez explica que las canas y la calvicie no están relacionadas. Las canas aparecen como resultado de la disminución de melanina en el cabello, mientras que la calvicie está más asociada a factores genéticos y hormonales. Es común que las personas encanecidas piensen que su cabello más resistente es una protección contra la calvicie, pero esto no tiene respaldo científico.

4. ¿Lavarme el cabello todos los días me hará calvo?

Totalmente falso. Lavarse el cabello diariamente ayuda a mantener el cuero cabelludo limpio y libre de acumulación de grasa o residuos. La clave está en usar el champú adecuado según las necesidades individuales y no en la frecuencia de lavado. Una rutina de limpieza mal diseñada puede irritar el cuero cabelludo, pero lavarlo correctamente no es una causa de calvicie.

5. ¿La calvicie se hereda solo del lado materno?

Mito. Muchas personas creen que la pérdida de cabello solo se hereda de la familia materna, pero no es cierto. Según el especialista, los genes responsables de la calvicie pueden provenir tanto del padre como de la madre. Además, no se trata de un único gen, sino de varios factores genéticos y de estilo de vida que influyen en su aparición.

6. ¿Los tintes causan calvicie?

Depende. El uso de tintes en sí no provoca calvicie, pero si generan una reacción alérgica o una dermatitis, podrían acelerar temporalmente la caída del cabello. El especialista aconseja que, si no hay síntomas de picazón, irritación o descamación tras aplicar un tinte, su uso es seguro. Sin embargo, en caso de molestias, lo mejor es consultar a un especialista antes de continuar con su aplicación.

7. ¿Las personas con cuero cabelludo graso son más propensas a ser calvas?

No necesariamente. Aunque algunas personas con caída de cabello notan mayor grasa en el cuero cabelludo, esto es más un efecto de la pérdida capilar que una causa directa. A medida que el cabello se adelgaza por factores hereditarios, el folículo piloso produce más sebo que no es absorbido adecuadamente por el cabello fino, generando esa percepción de mayor grasitud.

8. ¿Si se me cae mucho cabello al ducharme significa que seré calvo?

No siempre. La caída de cabello en la ducha puede ser normal, ya que el cabello pasa por ciclos naturales de crecimiento y pérdida. Sin embargo, una caída excesiva y prolongada de cabello, especialmente si persiste por más de dos meses, podría indicar un problema. En estos casos, es crucial buscar una evaluación médica para descartar condiciones como alopecia areata o efluvio telógeno.

La importancia de acudir a un especialista

El Dr. Gálvez resalta que cualquier cambio en la salud capilar debe tomarse en serio. "Muchas personas con dolor, picazón o descamación en el cuero cabelludo lo asocian a problemas psiquiátricos o neurológicos, pero suelen ser signos de afecciones capilares que pueden tratarse", explica.

Si notas que tu cabello disminuye notablemente en fotos, empiezas a peinarte diferente para ocultar zonas afectadas o experimentas molestias persistentes en el cuero cabelludo, no dudes en consultar a un dermatólogo especializado en tricología. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia en el tratamiento y evitar la progresión de la pérdida de cabello.

