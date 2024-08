Una prueba de sangre puede detectar la enfermedad de Alzheimer el 90 % de las veces

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El usar la sangre de una persona para hacer un diagnóstico de anemia, colesterol alto o infartos cardíacos es algo que se viene realizando desde hace unas décadas atrás. En los últimos años también se ha empezado a usar la sangre para diagnosticar diversos tipos de cáncer (cáncer de colon, por ejemplo).



No obstante, ahora un reciente estudio ha demostrado que un análisis de sangre también puede servir para hacer un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Dicha investigación, publicada en la revista JAMA, encontró que alrededor del 90 % de las veces el análisis de sangre identificaba correctamente si los pacientes con problemas de memoria tenían el mal de Alzheimer.



El equipo de investigadores ha sido muy enfático en señalar que este análisis de sangre no debe ser usado en aquellas personas que no tienen problemas de memoria, puesto que existe riesgo de que sufran ansiedad, depresión u otro mal, luego de conocer los resultados de dicha prueba.



"Si te diagnostican que vas a tener alzhéimer, ¿qué vas a hacer? No hay tratamiento, no hay manera de ralentizar la enfermedad, no hay ningún medicamento ni ninguna intervención que te diga que tú vas a dejar de desarrollar el alzhéimer. Entonces, (el resultado del análisis de sangre) agregaría mucha ansiedad, depresión o problemas fastidiosos en una persona que sabe que le va a dar alzhéimer o que le podría dar alzhéimer sin tener ningún tipo de intervención que lo resuelva", dijo el doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP.

En ese sentido, los autores recomiendan realizar la prueba de sangre en una persona de entre sesenta y setenta años de edad que empiece a tener problemas de memoria o de desorientación en tiempo y espacio. "Esa es la persona que debe ser evaluada. Este examen de sangre podría ser un ayudante magnífico en evitar los demás exámenes para diagnosticar la enfermedad y, además, podría identificar a los pacientes que están empezando el alzhéimer para que puedan usar las medicinas que han sido aprobadas por la FDA", mencionó el experto.

De acuerdo con el doctor Elmer Huerta, en la actualidad resulta muy fastidioso diagnosticar el mal de Alzheimer, pues implica hacer una serie de cuestionarios muy elaborados para explorar la memoria, la orientación y el raciocinio del paciente. Asimismo, involucra la realización de exámenes a fin de determinar si existe algún depósito en el cerebro de unas proteínas llamadas amiloides.

"Incluso en algunos casos, cuando no es claro el diagnóstico, hacen una punción en la médula espinal para sacar el líquido que está rodeando al cerebro para tratar de medir en este líquido del cerebro las proteínas anormales de alzhéimer", dijo el consejero médico de RPP.

Hay que recordar que la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y puede representar entre un 60 % y 70 % de los casos.

