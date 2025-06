¿Cuántos huevos se pueden comer al día? Recomendaciones para un consumo equilibrado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El valor nutricional del huevo es indiscutible. Es considerado uno de los alimentos con la mejor calidad de proteína, solo superado por la leche materna. Por eso, incluirlo en nuestra alimentación puede aportar numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, una pregunta común es: ¿Cuántos huevos al día se pueden consumir sin que esto represente un riesgo?



La respuesta, según la nutricionista Sara Abu Sabbah, depende principalmente del estado de salud de cada persona. La yema del huevo, si bien es altamente nutritiva, también es uno de los alimentos con mayor cantidad de colesterol. Por ello, es importante considerar cómo está nuestro colesterol y salud cardiovascular al momento de decidir cuántos huevos comer.



Si eres una persona sana, sin problemas de colesterol elevado ni afecciones cardíacas, puedes consumir un huevo al día sin inconvenientes. De hecho, diversos estudios han demostrado que un huevo diario es seguro para personas sanas. No obstante, si esa misma persona consume dos huevos al día durante dos meses seguidos, podría observarse una ligera elevación en los niveles de colesterol.



Para quienes sí tienen problemas de colesterol, la recomendación cambia. En estos casos, lo ideal es limitar el consumo de huevo a unas tres o cuatro veces por semana, siempre y cuando lleve una alimentación balanceada, rica en verduras -preferiblemente crudas- y baja en grasas saturadas. Así se evita sobrecargar al cuerpo con colesterol adicional.



Hay un caso particular que se da en personas que realizan actividad física intensa, como las que acuden al gimnasio y consumen hasta cinco huevos en un solo día. Según Abu Sabbah, si este consumo elevado ocurre solo una o dos veces por semana y se considera parte del total de proteínas ingeridas, no hay mayor problema, especialmente si se consumen principalmente las claras. Recordemos que la clara es pura proteína y no contiene grasa, mientras que la yema, aunque rica en nutrientes, es donde se concentra el colesterol.



Otro punto interesante es la diferencia entre los tipos de huevo. Los huevos de gallinas criadas en corral suelen tener mayor cantidad de betacaroteno, un pigmento natural con beneficios para la salud. Aun así, los huevos comerciales que encontramos en supermercados también aportan todos los nutrientes esenciales. Por su parte, el huevo de codorniz tiene un perfil nutricional similar al del huevo de gallina, pero se necesitan entre cinco a seis unidades para igualar a uno solo de gallina.



Tu estado de salud determina la cantidad de huevos que puedes consumir de manera segura | Fuente: Freepik